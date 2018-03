Ryanair riconosce il sindacato dei piloti italiani

Svolta nei rapporti tra Ryanair e i piloti italiani: la compagnia irlandese ha infatti siglato il primo accordo di riconoscimento formale del sindacato dei piloti in Italia.

È il secondo del genere per Ryanair dopo quello sottoscritto col sindacato Balpa nel Regno Unito. La società irlandese, nella nota ricorda di aver iniziato i negoziati con Anpac da dicembre e che la sigla diventa l'unica istanza rappresentativa per i piloti impiegati in Italia da Ryanair. " Stiamo facendo buoni progressi con i sindacati in altri importanti paesi dell'Ue e speriamo di firmare ulteriori accordi di riconoscimento con i piloti e i sindacati degli equipaggi di cabina nelle prossime settimane e mesi ", afferma Eddie Wilson, capo del personale di Ryanair.