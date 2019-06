Scarpe e borse, le nuove collezioni a Expo Riva Schuh e Gardabags

Scarpe e borse per l’apertura fieristica 2019 delle collezioni per la prossima stagione a Riva del Garda con Expo Riva Schuh e Gardabags da sabato 15 a martedì 18 giugno. "La nuova edizione di Expo Riva Schuh apre con la grande novità della stretta sinergia con Gardabags, che approda all'interno del Quartiere Fieristico - spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini -. Si tratta di un percorso coerente che abbiamo intrapreso per rafforzare ancora di più il posizionamento di queste manifestazioni quale marketplace internazionale per le calzature e la pelletteria”.

Sono 1462 gli espositori della 92a edizione di Expo Riva Schuh, 266 italiani e 1196 stranieri, in rappresentanza dei più importanti Paesi produttori a livello globale. Grande protagonista la Cina grazie alla collaborazione con le principali agenzie del Paese, con le quali gli organizzatori hanno lavorato per migliorare la qualità dell’offerta qualificandone la presenza. Partecipanole principali catene distributive cinesi, che scelgono la manifestazione per la sua nota capacità di attirare i più importanti buyer dell'area europea.

L’opening talk di apertura “La sostenibilità di filiera del sistema moda" è in programma sabato alle ore 11. Dopo i saluti istituzionali, Lars Doemer, Direttore e co-fondatore di GoBlu, società internazionale di servizi e acceleratore di sostenibilità per aziende del sistema moda, interverrà per delineare lo scenario a livello europeo in tutta la sua complessità, dando interessanti spunti per leggere questo impegno per l'ambiente come leva competitiva nello scenario internazionale. Il dibattito, moderato dalla giornalista di costume e moda La7 e Book Moda Cinzia Malvini, proseguirà coinvolgendo anche Tiziano Guardini, fashion designer vincitore nel 2017 del premio Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer, particolarmente attento all'aspetto etico e sostenibile della moda.

"L'impegno green di Riva del Garda Fierecongressi nasce dall'amore per il proprio territorio, dove è riuscita a mettere allo stesso tavolo diverse associazioni locali, e si apre a una responsabilità per la cultura della sostenibilità - afferma Giovanni Laezza, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi -. Come già facciamo per la nostra rete di fornitori e clienti, anche a Expo Riva Schuh abbiamo voluto essere ambasciatori di questo impegno dedicando il momento inaugurale della manifestazione a questo tema e a come si declina per la filiera della moda. La società Riva del Garda Fierecongressi è l'unico ente fieristico italiano con la certificazione ISO 20121 per i Sistemi di gestione sostenibile degli Eventi per una visione green a 360 gradi: ambientale, sociale ed economica L'obiettivo è quello di coinvolgere i fornitori all’interno in un "patto di sostenibilità" che porta ad assumersi diversi impegni: dal corretto smaltimento dei rifiuti all'attenzione agli sprechi, dalla razionalizzazione dell'uso di acqua alla progressiva eliminazione della plastica monouso, con l'obiettivo globale di avere il minor impatto possibile sull'ambiente".

Gardabags si presenta per la sua terza edizione in una veste rinnovata e in una nuova location: il Padiglione D del Quartiere Fieristico. Con una selezione di 83 espositori da 9 Paesi,vanta una significativa rappresentanza di aziende italiane.“Vogliamo dare all'evento un'identità precisa, rendendolo una vfull immersion nei trend del futuro per il comparto borse e accessori, un laboratorio di creatività e ispirazione per professionisti e operatori del settore”, spiega Carla Costa, responsabile Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi.

Cuore pulsante di Gardabags l'area HangarD, spazio multifunzionale per eventi, interviste e incontri B2B dedicati. Nel pomeriggio di sabato 15 giugno è in programma un tour tra gli stand per individuare le preview della prossima PE 2020 con una special guest d'eccezione: la style coach e icona televisiva Carla Gozzi, che alle 17.30 presenterà le nuove tendenze durante il talk show "Bags Fashion Trends".