«Sempre al fianco dei clienti»

Metti una sera a cena con Enrico Bracalente presidente e fondatore di NeroGiardini e comprendi perché quelli come lui arrivino al successo. La prima riflessione che mi colpisce è relativa ai suoi commercianti. Per me la loro tutela è indispensabile, per questo ho deciso di non utilizzare piattaforme internet e, lì dove lo faccio fisso il prezzo alla pari del negozio, in modo da non penalizzarlo. A chi mi dice di fare diversamente - spiega Bracalente - rispondo parlando di Apple. Vi chiedete perché Apple continui a aprire negozi mentre tutti gli altri li chiudono? Perché punta sulla qualità del servizio in termini di consulenza. Perché si preoccupa di saper interpretare il mercato e le persone corrono da loro e passano il tempo nei loro centri. Ecco, anche noi dovremmo fare così. Ai miei commercianti e commerciali ripeto sempre che dovremmo comportarci come i consulenti finanziari: sempre a fianco dei clienti.

Bracalente ha anche le idee molto chiare su ciò che farà la sua azienda nei prossimi 3-5 anni. Ci concentreremo a conquistare sempre più quote di mercato all'estero. La diversificazione è la madre di tutte le virtù. Con un mondo tanto interconnesso, non si può restare ancorati al mercato domestico, non solo a quello per lo meno. Il nuovo piano di sviluppo passa anche per la gestione del passaggio generazionale, ma anche in quest'ottica, Bracalente riesce a fornire una interpretazione molto diversa da tanti altri: Che azienda lascerò ai miei figli che sono appena entrati in azienda? Con loro che sono giovani ci vogliono artigiani giovani, altrimenti tra 10 anni loro si ritroveranno senza forza lavoro specializzata. È per questo che finanzio la scuola degli Artigianelli di Fermo. Abbiamo ideato un corso che porti da noi personale altamente qualificato, ma soprattutto giovane, capace di garantire che da noi, la demografia, non avrà alcun effetto.

