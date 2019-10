Sostenibilità, il sistema legno arredo casa è leader nell'innovazione

L’industria del legno-arredo ha messo al centro e indirizza il suo sviluppo con grande attenzione ai temi della sostenibilità con la sua filiera mostrando - fra tradizione e innovazione - la capacità di cogliere le opportunità derivate dalla green economy e dai modelli di sviluppo legati all’economia circolare. Strategia che emerge del rapporto Rapporto GreenItaly 2019 della Fondazione Symbola che certifica anche le case history di 39 imprese associate a FederlegnoArredo che negli anni hanno rinnovato e innovato il proprio profilo aziendale e i propri prodotti confermando una sensibilità sempre maggiore alla sostenibilità.

Questo fermento trasversale a tutto il sistema LegnoArredo-Casa si inserisce nel più ampio contesto europeo che vede il nostro paese leader iper il tasso di riciclo globale dei rifiuti, con vette di assoluta eccellenza proprio nel riciclo del legno – ambito in cui l’Italia ha già raggiunto i target della nuova direttiva rifiuti. Scenario in cui si inserisce il lancio di “Sustainability Task Force: design, sostenibilità e sinergie per la leadership del settore legno-arredo italiano”, un ambizioso progetto che porterà il settore arredo italiano a essere leader mondiale sui temi della sostenibilità.

“Rimanere leader sui mercati mondiali richiede non solo investimenti importanti per testimoniare e certificare la qualità dei prodotti, ma un vero cambio di strategia per rispondere a requisiti sempre più stringenti e a logiche ambientali molto rigorose – spiega il presidente di Assarredo Claudio Feltrin –. Assarredo sta lavorando in collaborazione con Fondazione Symbola a questo progetto con l'obiettivo di lanciare nell’arco dei prossimi 5 anni il primo manifesto al mondo sulla sostenibilità del settore arredo”.

Secondo i dati raccolti da FederlegnoArredo, il 31% delle aziende del settore ha effettuato eco-investimenti nell’ultimo quadriennio e queste stesse aziende sono anche le più dinamiche e con maggiore vocazione all’export. Questo sia perché gli investimenti ambientali vengono sempre più riconosciuti dal mercato, sia perché modernità e attenzione green sono due caratteristiche indispensabili per non perdere terreno nella competizione globale. Un mix vincente di tradizione, ricerca e innovazione che da decenni portano le aziende della filiera a crescere sui mercati globali, come dimostrano gli oltre 16 miliardi di euro di esportazioni.