Stop alle bollette pazze, in arrivo rimborsi e bonus

Rimborsi in arrivo contro le bollette pazze. È quanto deciso dalla commissione di Bilancio del Senato, che ha approvato un emendamento alla Manovra per obbligare i gestori dei servizi di telefonia, energia elettrica gas, acqua e internet a restituire i pagamenti non dovuto, con gli interessi.

L'emendamento prevede che i gestori dei servizi trasmettano chiaramente agli utenti le comunicazioni di mancato pagamento e diano un preavviso circa l'eventuale sospensione del servizio. Il tutto " in modo chiaro e dettagliato ". In più, in caso di emissione di bollette illegittime, "l'utente ha il diritto di ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro ".

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani, si è detto soddisfatto dell'approvazione all'unanimità dell'emendamendo di FdI sulle bollette pazze: si tratta di un emendamento " che avvia una rivoluzione a favore dei consumatori attraverso una sorta di meccanismo di responsabilizzazione dei gestori, che ci auguriamo crei un forte disincentivo ad una pratica troppo diffusa, e cioè alla richiesta di importi non dovuti da parte dei gestori di servizi pubblici essenziali ".

Ma quella contro le bollette pazze non è l'unica misura approvata dalla commissione Bilancio. Il Senato, infatti, ha dato l'ok anche per aumentare i poteri della Consob, che agisce contro le truffe online, permettendole di oscurare alcuni siti illegali. Ulteriori risorse anche per combattere la violenza sessuale e di genere e per alzare al 40% le quote rosa negli organi di controllo delle società. Via libera anche alle campagne di promozione per i prodotti made in Italy e risorse destinate alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. Salta invece la proproga per la cedolare al 21% su affitti e immobili commerciali: ieri, infatti, la commissione ha bocciato gli emendamenti sul tema. Approvato anche l'emendamento che prevede il taglio ai sussidi dannosi per l'ambiente e l'istituzione di una commissione che studi le proposte per la transizione ecologica: entro il 31 ottobre 2020 dovrebbe essere presentata la proposta per la revizione del sistema di esenzione.