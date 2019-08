Svelati i dossier Tria: dal superbollo auto alla stangata sui biglietti aerei

A partire dal primo gennaio l'aliquota ordinaria aumenterà dal 22% al 25,2% e quella agevolata dal 10% al 13%. Ma in un dossier aperto al Ministero dell'Economia guidato da Giovanni Tria vi è un'ipotesi avanzata: il rimborso della differenza di aliquota nel 2021 per chi effettuerà pagamenti con bancomat e carte di credito. A svelarlo è Massimo Garavaglia: " Ci si chiede da giorni dove prenderanno i soldi per disinnescare i 23 miliardi legati alle clausole di salvaguardia, ebbene ve lo racconto io cosa bolle in pentola. Ci sarà l'aumento e ci sarà sotto l'insegna del contrasto all'evasione ".

Il meccanismo

Il viceministro dell'economica del dimissionario governo Conte ha raccontato a ItaliaOggi il funzionamento di quella che sembra essere più di un'idea: " Chi paga con carte di credito, bancomat e chi fa utilizzare i pos resta con aliquota attuale "; gli altri invece - in riferimento alle fasce deboli della popolazione - continueranno " a pagare il pollo al mercato in contanti, lo pagheranno con aliquota maggiorata ". Dunque dovrebbe essere previsto un meccanismo di rimborso sia per il consumatore sia per l'esercente, utilizzando ad esempio un credito d'imposta. Garavaglia fa sapere che " qualcosa inventeranno. Ove mai dovesse passare qualcosa sarà previsto, intanto in questo modo si stima un recupero d'evasione da 20 miliardi di euro, che con l' aumento dell'Iva ti faccio pagare e il rimborso non sarà coperto per l'anno successivo perché risulta come recupero da evasione ".

Tria studia le tasse green

Anche l'Italia si appresta a seguire gli altri paesi europei per quel che riguarda le nuove tasse ecologiche. Il viceministro ha fatto sapere che al vaglio ci sono tre ipotesi: la prima è quella " per cui si è quantificato anche un gettito da 600 mln di euro sui biglietti aerei ". Dunque qualora la misura dovesse essere approvata si assisterà a un aumento " parametrato alla tratta ": nello specifico " 8 euro in più per quelle nazionali, 25 euro fino a 6.000 km e 45 euro oltre i 6.000 km ".

Spunta anche un superbollo per i veicoli più vecchi ancora circolanti: " Si penalizza chi non ha risorse per cambiare l'auto prevedendo un superbollo dagli Euro 3 in giù ".