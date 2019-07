Takeaway mangia JustEat e sfida Amazon

Due leader europei delle consegne di cibo a domicilio si preparano a una possibile «combinazione» delle due società dal valore di 8,2 miliardi di sterline (poco meno di 9 miliardi di euro ai cambi attuali) per tenere testa alle statunitensi Uber e Amazon. E, forse, mettersi al riparo dalle incertezze della Brexit.

Just Eat e Takeaway.com hanno comunicato ieri di avere raggiunto un «accordo di principio» su una possibile combinazione delle sue società. Al termine sarà di fatto Takeaway ad acquisire Just Eat. Il nuovo soggetto dovrebbe chiamarsi «Just Eat Takeaway.com». Dalla fusione tra la società londinese e la dot com olandese potrebbe nascere un servizio che, secondo i calcoli di Coldiretti, coinvolgerebbe un italiano su tre. Un soggetto europeo in grado di competere anche nei mercati dei Paesi emergenti e in Nord America.

Immediata la reazione della Borsa di Londra, con il titolo JustEat che ha subito guadagnato fino al 22,5 per cento. Secondo i termini proposti, i soci di Just Eat avrebbero diritto a ricevere 0,09744 azioni Takeaway.com in cambio di ogni titolo Just Eat posseduto

Il capitale del nuovo big del cibo domicilio, se la fusione andrà in porto, sarà quindi detenuto per il 52,2% da ex azionisti Just Eat e per il circa il 47,8% da ex azionisti Takeaway.com. Mike Evans, attualmente presidente di Just Eat, assumerà il ruolo di presidente del consiglio di sorveglianza del nuovo gruppo e Adriaan Nuhn, attualmente presidente del consiglio di vigilanza di Takeaway.com, assumerà il ruolo di vicepresidente del consiglio di vigilanza del gruppo combinato. Si prevede inoltre che Jitse Groen, attualmente ceo di Takeaway.com, assumerà il ruolo di amministratore delegato del nuovo gruppo.

Il quartier generale sarà ad Amsterdam. La presenza inglese sarà garantita dal mantenimento di una parte significativa delle operazioni nel Regno Unito e da una quotazione alla Borsa di Londra.

Possibile che la scelta delle due società sia stata accelerata dalle incertezze legate alla Brexit. La nota di Takeaway sottolinea come la fusione creerebbe una «posizione di leadership in mercati attrattivi e una presenza geografica differenziata».

Sicuramente l'accordo di principio per combinazione è una risposta alla guerra globale sulle consegne di cibo. Il gigante dell'e-commerce Amazon ha investito sulla britannica Deliveroo (competitore delle due società che hanno siglato l'accordo) 575 milioni di dollari, pur di essere presente nel mercato europeo. L'altro competitore è Uber Eats. La competizione non è solo sull'Europa, ma anche sui paesi emergenti. Takeaway.com ha comprato per 1,1 milioni di dollari la tedesca Delivery Hero's ed è presente in Indonesia. Just eat è presente in Oceania e in Canada.