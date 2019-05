Le "tasse" sul reddito minimo: i prelievi e i bonifici si pagano

Usare la card del reddito di cittadinanza? Può costare caro. Soprattutto per chi ha bisogno di quei soldi per pagare l'affitto o per prelevare contante.

Come racconta il Corriere, infatti, la tessera grillina non esenta dalle commissioni che caratterizzano qualsiasi prepagata PostePay. Cioè un euro per ogni prelievo da Postamat (che sale a 1,50 per gli altri sportelli) e un euro per ogni bonifico. "Solo" 50 centesimi se si utilizza il Postagiro, il trasferimento di denaro in un altro conto Bancoposta.

Del resto - spiega ancora il quotidiano di via Solferino - la "card" gialla sbandierata da Luigi Di Maio ha tutte le caratteristiche della classica carta ricaricabile di Poste Italiane. Commissioni e costi compresi. "Balzelli" simili c'erano anche con la tessera fornita dal vecchio governo a chi percepiva il reddito di inclusione (Rei) e le cifre possono sembrare minime.

Ma pesano comunque su famiglie al di sotto della soglia minima di povertà che possono usare quei soldi per "beni e servizi di base", ma anche - appunto - per pagare affitto e bollette. Soprattutto se si pensa a chi percepisce appena 40 euro...