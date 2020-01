Tesla vale come Gm e Ford insieme

Elon Musk entra nell'olimpo dell'auto, affiancando Henry Ford e Lee Iacocca. Tesla, il gruppo creato dall'imprenditore sudafricano, è infatti la casa automobilistica che vale di più nella storia degli Stati Uniti. Uno smacco per Detroit, capitale Usa delle quattro ruote. Il colosso delle auto elettriche ha superato gli 80 miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street, quasi quanto General Motors e Ford insieme.

Tesla ha raddoppiato le proprie quotazioni, guadagnando oltre il 100% rispetto ai livelli di fine agosto 2019. Una performance che riflette sia il successo della Model 3 quanto le prospettive ottimistiche degli analisti per il produttore di auto elettriche. La società ha registrato un utile netto, a sorpresa, nel terzo trimestre e ha dichiarato di aver consegnato 367.500 veicoli lo scorso anno, ossia il 50% in più rispetto al 2018, raggiungendo così l'obiettivo previsto in vista del lancio del Suv Model Y nel 2020.

Opposta la sorte alla Borsa di Londra per Aston Martin: le quotazioni del titolo che rappresenta la vettura di James Bond ieri ha perso il 16,4% dopo le stime inferiori al previsto. «Il 2019, dal punto di vista delle vendite, è stato molto deludente», ha detto l'ad Andy Palmer, aggiungendo che uno degli obiettivi della casa britannica sarà ridurre i costi. Dopo aver già lanciato un profit warning l'estate scorsa, Aston Martin stima per l'intero 2019 un utile operativo tra 130 e 140 milioni di sterline (circa 165 milioni di euro).

Ma anche la concorrenza nel settore delle auto elettriche è destinata ad aumentare. Negli Usa, infatti, nel 2020 è prevista l'uscita di 20 nuovi modelli. E il successo della Model 3 di Tesla ha portato bene anche a una azienda europea: Stm, tra i fornitori del gruppo di Musk.

Sony, al Ces di Las Vegas, la fiera della tecnologia diventata un importante punto di riferimento anche per l'auto, ha intanto presentato una concept car elettrica, la «Vision S», equipaggiata di ogni tecnologia e ben 33 sensori per rendere la guida sempre più sicura.

MC