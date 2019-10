Quel tesoretto dimenticato dagli italiani

Ogni italiano può contare su un tesoretto dimenticato che vale più di 2 mila euro: è questo il sorprendente quadro che emerge da una ricerca di Doxa ripresa dal quotidiano Il Tempo.

Ciascun abitante del Belpaese, infatti, possiederebbe una media di 7 oggetti di valore, considerando gioielli e beni preziosi di vario tipo. Facendo due calcoli, scopriamo come i circa 64 grammi d'oro in questione corrispondano alla somma di 2.064 euro.

Iniziate dunque a rovistare nei cassetti e negli angoli più remoti della vostra cosa, perché è proprio lì che si trovano oggetti ormai dimenticati ma che hanno un valore di tutto rispetto.

Gioielli e oggetti preziosi

Ma la ricerca, intitolata "Gli italiani, i gioielli e il credito su pegno", si spinge addirittura oltre e sottolinea altri due aspetti: il 37% di noi utilizza meno di 5 oggetti preziosi all'anno mentre l'80% non è in grado di stimare il valore del proprio patrimonio.

L'indagine è stata fatta prendendo in considerazione un campione di 1300 italiani maggiorenni. Ebbene, solo una minima parte degli intervistati (30%) considera i propri preziosi come un valore economico. Il 52%, invece, li collega a eventi speciali.

Infine vale la pena ricordare che esistono molti modi per far fruttare i gioielli citati; non tutti sanno che i loro oggetti preziosi possono rappresentare una garanzia per ottenere un finanziamento su pegno, utile in caso di necessità.