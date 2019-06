Tim, si dimette Genish: riconosciuta buonuscita di 4,2 milioni di euro

Ammonta a ben 4,2 milioni di euro la “buonuscita” riconosciuta ad Amos Genish, l'ex amministratore delegato di Tim che oggi si è dimesso dalla carica di consigliere della società. "A fronte della reciproca rinuncia a ogni reciproca pretesa o contestazione in relazione al rapporto di lavoro dipendente già intercorso fra le parti (fermo restando il diritto di claw-back in capo a Tim) e, limitatamente a Genish, in relazione al rapporto di amministrazione con la società, Tim ha riconosciuto a Genish l'importo forfettario di 4,2 milioni di euro, da corrispondere entro 30 giorni" , si legge in una nota diffusa dalla compagnia telefonica.

Nel consiglio di amministrazione di Tim, al posto del dimissionario Amos Genish, entra Frank Cadoret attraverso una cooptazione approvata all'unanimità dall'odierno cda della compagnia telefonica.