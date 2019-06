Tutti i numeri della Guardia di finanza: 6 miliardi di danni erariali, illecito il 90% delle esenzioni ticket sanitari

Come ogni anno la Guardia di finanza fa il bilancio della propria attività. Interventi mirati, indirizzati nei confronti di target selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio, ulteriormente migliorata, quest’ultima, in ragione della potenziata interazione tra le banche dati a disposizione e all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

Dai dati, diffusi nel 245° anniversario della fondazione del Corpo, emerge che il contrasto all'economia sommersa ha permesso di individuare 13.285 soggetti sconosciuti al Fisco: evasori totali che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di Iva.

La cattiva gestione della "cosa pubblica" ha prodotto pesanti danni erariali, quantificabili in circa 6 miliardi di euro a carico di 8.047 persone. Complessivamente sono 34.625 gli interventi svolti dalle Fiamme gialle a tutela dei principali flussi di spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, a cui si aggiungono 8.636 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la magistratura ordinaria e 1.880 deleghe svolte con la Corte dei Conti.

Le frodi scoperte a danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a oltre 1,7 miliardi di euro, mentre si attestano intorno ai 157 milioni quelle nel comparto della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con un numero di persone denunciate complessivamente pari a 13.570.

Attenti controlli anche sulle prestazioni sociali agevolate e contro l'indebita esenzione dal pagamento dei ticket sanitari: emersi tassi di irregolarità pari, rispettivamente, al 34,1% e al 88,9%. In pratica quasi 9 su 10 di quelli che hanno chiesto l'esenzione del ticket non erano in regola.

Un altro settore passato al setaccio è quello degli appalti, con1,8 miliardi di euro di procedure contrattuali risultate irregolari. L’ammontare complessivo delle gare sottoposte a controllo si è attestato a circa 5 miliardi di euro. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione sono state 1.512, di cui 103 arrestate.

Sul fronte dell’immigrazione clandestina, la Guardia di finanza nel corso del 2018 e dei primi 5 mesi del 2019 ha arrestato 68 scafisti e sequestrato 103 imbarcazioni, mentre i migranti intercettati dai Reparti territoriali e navali sono stati, in totale, 5.051.