Ue conferma stime su Pil Italia: +0,1 nel 2019, +0,7 nel 2020

L'Italia resta ultima in Europa per crescita sia nel 2019 che nel 2020. È quanto emerge dalle previsioni economiche d'estate della Commissione europea secondo cui il Prodotto interno lordo (Pil) del Belpaese crescerà dello 0,1% quest'anno e dello 0,7% nel 2020.

Secondo la Commissione europea la " marginale " crescita dello 0,1% di quest'anno dovrebbe " rimbalzare moderatamente allo 0,7% l'anno prossimo in linea con il graduale miglioramento delle prospettive del commercio globale e grazie all'effetto calendario ", dato che il 2020 avrà due giorni lavorativi in più.

La crescita del Pil italiano si basa " in gran parte sul consumo privato, supportato dal calo dei prezzi dell'energia e dal reddito di cittadinanza per i percettore di redditi bassi ", hanno fatto sapere dalla Commissione. Tuttavia, aggiungono, " questi fattori positivi potrebbero essere parzialmente attenuati da un mercato del lavoro meno dinamico e da un calo della fiducia dei consumatori associato a un aumento dei risparmi precauzionali ".

Per il settimo anno consecutivo l'economia europea continua a crescere, si legge nella nota. Il Pil nella zona euro si conferma al 1,2% per il 2019 mentre viene leggermente rivisto allo 1,4% per il 2020, 0,1% in meno rispetto alle previsioni di primavera.

Secondo le stime d'estate della Commissione è Malta il paese che cresce di più nella zona euro, con un Pil che sale al 5,3% nel 2019 e al 4,8% nel 2020.