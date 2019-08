Villa Mondadori a Donatella Versace

Donatella Versace (nella foto) torna sul lago e compra per 5 milioni la villa degli scrittori. «La Verbanella», più nota come villa Mondadori, è una delle residenze più prestigiose e famose del Lago Maggiore, a Meina. La proprietà di 1.400 metri quadri si affaccia direttamente sul lago ed è circondata da un parco di novemila metri quadrati con piscina, una dependance, una serra, una fontana e un campo da calcetto. Si sviluppa su quattro piani con cinquanta locali, tra cui venti camere da letto e dodici bagni, ha un accesso privato al lago e due darsene coperte.

Fu acquistata dalla famiglia Mondadori negli anni Venti e ospitò personalità come Walt Disney e George Simenon. Infatti, Arnoldo Mondadori aprì le porte della villa ad amici e scrittori, fra cui anche Thomas Mann, Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti, che durante il loro soggiorno hanno anche lasciato la loro firma sul muro sopra al camino del piano terra. Dove sono impresse ancora oggi, a testimonianza del glorioso passato dell'immobile.

L'investimento della sorella dello stilista Gianni Versace è arrivato a pochi mesi dalla vendita della maison della Medusa a Michael Kors avvenuta a settembre dell'anno scorso per 1,8 miliardi. Sono, invece, passati poco più di 11 anni da quando la dimora di Gianni Versace a Moltrasio (Como) è stata venduta all'immobiliarista moscovita Arkady Novikov per 33 milioni. Era la primavera del 2008 e la vendita fu una delle più importanti sul lago di Como.

Per circa un anno, tra il 2017 e il 2018, la dimora è stata anche aperta al pubblico come bed & breakfast «Casa Mondadori»: erano tre le suite a disposizione dove hanno soggiornato prevalentemente turisti stranieri. Un'attività che stava dando buoni risultati. Nonostante questo, a gennaio il proprietario Luca Formenton, figlio di Cristina Mondadori, ultimogenita di Arnoldo e Andreina Monicelli, ha deciso di metterla in vendita.

Al momento le località più esclusive della zona del lago Maggiore sono Stresa, con prezzi per gli appartamenti tra i 2.800 e i 3.300 euro al metro quadro e Cannobio, con prezzi da 2.900 a 3.200 euro. Tre acquirenti su quattro sono stranieri.