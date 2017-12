Disney compra la 21st Century Fox

Circa 52,4 miliardi di dollari in azioni. Disney ha acquistato le attività cinematogratiche, televisive e il business internazionali di 21st Century Fox Inc, smembrando così l’impero mediatico di Rupert Murdoch.

Le risorse di Fox che verranno cedute a Disney includono i film 21st Century Fox e le reti via cavo. Ma l'azienda che ha creato Topolino si farà carico anche di circa 13,7 miliardi di debito della società di Murdoch.

L'accordo

L'operazione è un tentativo di Disney di rispondere alla crescente concorrenza di piattaforme come Netflix e Amazon e "rafforza The Walt Disney Company nel contenuto e nell'intrattenimento", si legge in una nota. L'accordo, che dovrebbe chiudersi in 12-18 mesi, mette fine a oltre mezzo secolo di continua espansione del magnate dei media Rupert Murdoch, che ha trasformato un singolo giornale australiano, ereditato dal padre all'età di 21 anni, in uno dei maggiori gruppi mondiali di notizie e film a livello mondiale.

Reazione positiva del titolo Walt Disney all'annuncio dell'accordo. Il titolo segna in avvio di giornata a Wall Street un progresso dello 0,55% a quota 108,20 dollari.