Lo zig zag naturale della Borsa

La Borsa si muove a denti di sega dentro il trend. Questo è il suo comportamento normale. E basta tornare a questo comportamento elementare per fare previsioni spesso azzeccate. Ora siamo poco sotto il massimo di 24.000 del Ftse All Share. I massimi e i minimi hanno una funzione di magnete sui prezzi di Borsa e ora questi ultimi sono attratti dall’ultimo massimo relativo precedente che si trova appunto a quota 24.000. E se i prezzi in un primo momento hanno attraversato una fase di euforia ora attraversano una fase di relativa quiete. Ed è facile immaginare che tra breve il Toro continuerà a correre verso i massimi. Anzi, la chiusura di venerdì scorso sembra un fagiano che abbia mostrato la testa da dietro una siepe. Dobbiamo essere pronti ad impallinarlo. Tanto più che il Mc Clellan, l’indicatore rialzi / ribassi, è in fase crescente e il Money Flow è ancora in fase di ipercomprato (ci sta raramente, ma se ci sta vuol dire che il denaro continua a fluire in Borsa).

Del resto la fase di ciclo economico che vede una politica monetaria espansiva è stata per la prima volta accompagnata da un’altra manovra tipica di questi momenti: il rialzo dell’oro. Il metallo giallo ha rialzato la testa e disegnato un uncino che tecnicamente si suppone possa portarlo lontano.

Vediamo i singoli titoli

ABITARE IN: in seguito a risultati di bilancio spettacolari ha uncinato al rialzo. Titolo dell’AIM non troppo liquido ma sicuramente destinato a fare bene.

EUROTECH: avevamo indicato come si fosse disegnato un triangolo simmetrico sul grafico settimanale, pronto ad esplodere. E così è stato. Per fortuna la corsa non è finita qui e basta aspettare il prossimo uncino per prendere parte al banchetto.

EXPERT SYSTEM: molti lettori lo stanno cavalcando con una esplosione dei prezzi da far paura. Il metodo migliore per uscire è farsi dire direttamente dal titolo quando è ora di vendere applicando il trailing stop sotto il minimo delle ultime barre.