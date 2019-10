Quel "gioco della patata" in tv che scatena i doppi sensi

Nella nuova puntata di Eurogames 2019, ovvero la trentunesima edizione di Giochi senza frontiere, i conduttori Ilary Blasi ed Alvin hanno presentato al pubblico l'esilarante gioco "dalla patata alla vodka", regalando ai telespettatori delle perle sulla produzione della vodka, all'insegna dei doppi sensi. Così nell'ultimo appuntamento tv del gioco targato Mediaset, l'Italia ha sfidato la Polonia e la gara prevedeva che i due concorrenti, rispettivamente rappresentanti dell'Italia e della Polonia, si immergessero nell'acqua per poi farsi spremere e il popolo del web non si è risparmiato lanciando allusioni sessuali.

Sui social, specialmente su Twitter, sono giunti infatti molti commenti esilaranti, sulla scia delle parole facilmente equivocabili usate dai conduttori Alvin e Ilary Blasi. "Ti senti bagnato?" ha domandato la consorte di Francesco Totti ad un concorrente vestito da patata e le battute sono presto servite. "Ho il terrore che, in questo gioco della patata, sbuchi Rocco Siffredi da un momento all’altro", ha scritto un utente. "'Dai spingi’, ma stanno partorendo?!?”si è domandato un altro telespettatore. A vincere tra Italia e Polonia, alla fine è stata l'Italia, che ha ottenuto più acqua così com'è stato sentenziato dal giudice della gara Jury Chechi.

Ilary Blasi divide il web a Eurogames 2019

Nel corso dell'ultima puntata di Eurogames 2019, non sono mancati i commenti critici sulla nuova mise mostrata dall'ex conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, la quale stavolta ha sfoggiato un total denim look, che però sembra non aver convinto molti utenti. Il web si è infatti diviso a metà sul conto della Blasi: "Ilary pare in tuta da operaio" ha osservato qualcuno. Un altro utente ha scritto: "E stasera, meccanico dei film Er Monnezza". "Ma che gran fi*a che è stasera" è il complimento riportato in un altro tweet. Poi si legge ancora: "Ilary Dea indiscussa!".