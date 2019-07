Fedez e Chiara come i Clooney, anche loro sul Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in famiglia sul Lago di Como prima di partire per il Giappone. I Ferragnez hanno portato con loro entrambe le famiglie, una reunion di tutto rispetto per trascorrere un po' di tempo insieme tra relax e divertimento. Dopo il passaggio degli Obama, ospiti di George Clooney, la giovane coppia ha scelto una splendida villa d'epoca a Tremezzo, sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario.

La coppia sta meticolosamente documentando il suo soggiorno sui social, mostrando la bellezza mozzafiato della location di lusso che li sta ospitando. La grande famiglia allargata ha deciso di riunirsi per un lungo weekend, approfittando di un po' di tempo libero da parte di Chiara e di Fedez, costantemente impegnati nel lavoro e nei viaggi in giro per il mondo. Il gruppo famiglia si sta divertendo tra rilassanti bagni in piscina, pranzi e cene con vista sul lago ed escursioni in barca. Protagonista indiscusso di questa vacanza è indubbiamente la mascotte della famiglia Ferragnez, il piccolo Leone che conquista le attenzioni di tutti e l'approvazione di milioni di follower.

Sono molti quelli che paragonano il figlio di Chiara Ferragni al piccolo George d'Inghilterra: i due hanno entrambi la faccia malandrina e sono soprattutto belli, famosi e ricchi, anche se ancora non lo sanno. La simpatia innata di Leone Lucia Ferragni è protagonista di gran parte dei video dei suoi genitori, che si divertono a giocare in sua compagnia e a coccolarlo all'occorrenza. Fedez sta cercando di insegnare a suo figlio i rudimenti della beat-box e sembra che il piccolo apprezzi le capacità del padre, tanto da tentare di imitarlo. Il bimbo è appena tornato da una lunga vacanza in compagnia dei nonni materni, durante la quale ha pronunciato le prime parole nell'ilarità generale.