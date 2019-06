"Mamma, papi... Tette" Le prime parole di Leone "Ferragnez"

La crescita di Leone Lucia Ferragni è seguita costantemente dai milioni di follower di Chiara Ferragni e di Fedez, che condividono sui social foto e video del piccolo Ferragnez. Con due genitori così esposti mediaticamente, era impossibile che l'erede della donna più influente del mondo venisse tenuto lontano dal mondo del web.

In questi giorni, Leone sta trascorrendo le vacanze al mare in Sardegna con i nonni materni mentre i genitori sono impegnati negli ultimi appuntamenti di lavoro prima del riposo estivo. La coppia d'oro italiana del web volerà poi in Giappone, dove al netto di qualche impegno business di Chiara Ferragni potranno trascorrere qualche settimana di relax alla scoperta del Paese del Sollevante. Leone ha un anno e mezzo e ha conquistato il web con la sua simpatia. I grandi occhi azzurri e i capelli biondi del piccolo Ferragnez hanno fatto innamorare tutti, soprattutto grazie alla capacità innata del bambino di sentirsi a proprio agio davanti agli obiettivi. Non c'è giorno che il padre o la madre non condividano un'immagine del loro bimbo, che dopo aver messo i primi dentini sta iniziando a dire le prime parole. È stata la mamma a condividere in queste ore un tenerissimo video del piccolo Leone che prova a parlare. Con voce delicata e dolcissima, il piccolo Leone pronuncia chiaramente le parole “ Mamma e papi ” per la gioia dei genitori ma è quel che dice successivamente a scatenare l'ilarità. Dopo aver detto “Tati” il bambino pronuncia un inequivocabile “tette.” L'ironia dell'accaduto non è sfuggita agli utenti di Instagram, che non hanno perso l'occasione di commentare in maniera divertente. Uno dei tanti utenti ha commentato: “ Ha già capito quali sono le cose importanti Leo ” mentre un altro ha scritto: “ Almeno lui apprezza le tette della mamma ” in riferimento alle costanti critiche che l'influencer riceve per il suo seno di piccole dimensioni, sul quale lei stessa più volte ha ironizzato. È molto probabile che Leone non volesse pronunciare quella parola ma che sia stato solo un involontario accostamento di due sillabe a creare il simpatico siparietto, che però ha confermato Leone come star del web di questa estate.