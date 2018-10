Fiera Milano "città del tennis" con il Next Gen Atp Finals

Una città del tennis nel cuore del quartiere espositivo di Fiera Milano per ospitare e far vivere al pubblico il Next Gen ATP, il torneo annuale di tennis dove si sfidano i migliori giovani under 21 della stagione Apt World Tour.

Grande spettacolo di sport internazionale perché il torneo torna per il secondo anno a Milano, in una location aperta al mondo come la Fiera di Rho dove dal 6 al 10 novembre il Padiglione 1 si trasformerà nell’olimpo del tennis con due campi da gioco: uno per gli allenamenti dei campioni, l’altro dedicato alle sfide. E poi, le tribune, che creano il vero stadio. Sugli spalti ci sarà posto per 5mila tifosi che assisteranno alle finali dei migliori giovani del tennis mondiale.

L’evento è stato presentato presso la storica sede di Fondazione Fiera Milano, la Palazzina degli Orafi di largo Domodossola. Sono intervenuti il ceo di ATP Cris Kermode, l’assessore al Turismo, Sport e qualità della Vita del Comune di Milano, Roberta Guaineri, l’assessore allo Sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi, il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi e l’amministratore delegato di Fiera Milano Spa, Fabrizio Curci.

“Siamo orgogliosi di affiancare anche per il 2018 la Federazione Italiana Tennis in qualità di Official Partner nell’organizzazione del torneo che lo scorso anno ha un grande successo di pubblico ha sottolineato Giovanni Gorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano. La versatilità del quartiere fieristico ne fa una sede ideale per gli eventi sportivi rivolti a un vasto pubblico. In questa prospettiva, Fondazione Fiera Milano ha programmato – e sta implementando – una serie di investimenti che contribuiscono al continuo miglioramento degli aspetti legati all’accoglienza di visitatori ed espositori e alla sostenibilità ambientale del quartiere gestito da Fiera Milano Spa".

“Con Next Gen ATP Finals abbiamo trovato la possibilità di aprirci al mondo dello sport attraverso un evento internazionale dedicato ai giovani - ha detto Fabrizio Curci, ad di Fiera Milano -. Le caratteristiche del nostro polo espositivo, e del nostro territorio, ci consentono di affiancare al core business fieristico e congressuale grandi manifestazioni che fanno vivere la fiera tutto l’anno, dentro e fuori i padiglioni”.

La partnership tra Fondazione Fiera Milano e Federazione Italiana tennis rientra a nel programm di investimenti previsto dal Piano Industriale 2017-2019 della Fondazione. Che da una parte continuerà a supportare l'attività di Fiera Milano spa nelle sue differenti aree di business. Mentre nel ruolo di investitore di lungo periodo interverrà in settori selezionati e dedicati al territorio, tra i quali arte, cultura, sport e turismo.