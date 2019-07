Florijana Ismaili dispersa nel lago di Como: apprensione nel calcio femminile

Florijana Ismaili è una giocatrice svizzera, centrocampista dello Young Boys e della nazionale rossocrociata che in queste ore sta tenendo in apprensione tutto il mondo del calcio, la sua famiglia e non solo. La 24enne di Aarberg, infatti, è sparita ormai da più di 48 ore e l'ultima volta era stata avvistata sul lago di Como, all'altezza di Musso. Dopo un tuffo dal gommone noleggiato insieme ad un'amica non è però più rimersa. Il club svizzero ha diramato un comunicato ufficiale: "Siamo molto preoccupate ma non abbiamo perso la speranza che tutto si risolva per il meglio".

Sabato 29 giugno, infatti, la Ismaili e una sua amica hanno noleggiato un gommone per una giornata di relax sul lago di Como. Poco prima di restituire il tutto, però, Florijana ha fatto un tuffo e la sua amica non vedendola più riaffiorare in superficie si è subito agitata urlando il suo nome e chiamando il numero d'emergenza. In qel punto del lago, infatti, l'acqua è subito profonda ed attraversata da forti correnti. Le ricerche stanno avendo esito negativo con i sommozzatori e i Vigili del Fuoco che stanno battendo le acque dove è stata vista l'ultima volta Florijana. La Ismaili è nata nel 1995 a Walperswil, nel cantone Berna, da genitori di etnia albanese, veste la maglia dello Young Boys dal 2011 e nel 2015 ha disputato con la Svizzera i Mondiali in Canada nel 2015: con i rossocrociati ha messo insieme 33 partite e tre reti al suo attivo