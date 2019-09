Francesca De André ha un nuovo corteggiatore?

Francesca De André è tornata single da poche settimane e già si mormora di un nuovo corteggiatore che si sarebbe avvicinato alla volubile nipote del Faber. Francesca negli ultimi mesi non ha avuto un trascorso sentimentale tranquillo e sereno e quella con Gennaro Lillio non è stata che una parentesi, durata però pochi mesi e in apparenza definitivamente chiusa.

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello 16 e tra loro è scattato un bellissimo feeling già dopo pochi giorni di reclusione. L'ostacolo tra loro era rappresentato dal fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini, di cui la figlia di Cristiano De André era perdutamente innamorata. Le vicissitudini all'interno della casa e i presunti tradimenti dell'imprenditore toscano ai danni della concorrente del Grande Fratello, hanno fatto in modo che lei lo lasciasse in diretta nazionale, non prima di una discussione molto accesa. Da quel momento Francesca De André e Gennaro Lillio hanno potuto iniziare una conoscenza approfondita e vivere momenti di passione già all'interno della casa, che sono proseguiti per circa tre mesi anche al di fuori del reality. La relazione tra Francesca De André e il modello napoletano ha vissuto alti e bassi fino alla rottura definitiva a causa di presunte mancanze di rispetto della ragazza nei confronti di Gennaro Lillio.

Ora, come riportato sul settimanale Oggi e ripreso dal sito Dagospia pare che Francesca De André non si sia persa d'animo e che negli ultimi giorni si stia godendo le attenzioni di un nuovo corteggiatore. Il suo nome non è stato reso noto ma il settimanale riferisce che si tratterebbe di un uomo piuttosto benestante e molto focoso, che vorrebbe conquistare le attenzioni dell'opinionista di Barbara d'Urso. Gennaro Lillio, spinto dalla gelosia, vorrà riconquistarla oppure il loro è un rapporto chiuso per sempre?