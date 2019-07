Francesca De André rifiuta l’invito di suo padre: "Solo scene mediatiche"

Negli ultimi giorni sembrava esserci stato un segnale di distensione tra Francesca De André e suo padre Cristiano. L'uomo ha fatto il primo passo tramite i social, invitando l'ex concorrente del Grande Fratello e sua sorella a uno dei suoi concerti. Fabrizia De André pare abbia accettato l'invito del padre, accogliendo la mano tesa dall'uomo ma Francesca non sembra essere della stessa idea.

La fidanzata di Gennaro Lillio ha rilasciato un'intervista a Spy dove ha messo in chiaro il suo pensiero: “ Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene. ”

La ragazza, che all'interno della Casa si è fatta conoscere per il suo carattere schietto e fumantino, ha avuto prole molto dure per suo padre. Francesca De André considera il post di Cristiano solo “ pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata. Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore. ” L'ex gieffina non ritiene sincero il comportamento del padre e non considera il suo come un gesto di riappacificazione: “ Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali. Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più. ”

La storia della famiglia De André è molto complessa e mette le radici in un passato molto lontano. I problemi per Francesca sono iniziati quando suo padre Cristiano e sua madre si sono separati. Lei è stata affidata a una casa famiglia perché nessuno dei suoi parenti si è reso disponibile a occuparsene, essendo ancora minorenne. I racconti mediatici di queste vicende hanno definitivamente incrinato i rapporti tra i due, che adesso si danno battaglia per vie legali.