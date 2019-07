Cristiano De André si pente: l'appello alla figlia Fabrizia

Il famoso cantautore Cristiano De André, figlio d'arte dell'eterno cantastorie Fabrizio De André, ha assunto, in questi giorni, la decisione saggia di riappacificarsi con i figli. Il cantautore ha deciso di seppellire i vecchi rancori e di riavvicinarsi, inizialmente, alla figlia Fabrizia che con il nipotino Riccardo lo hanno raggiunto nella sua casa in Sardegna, su invito del padre. Per l'immensa gioia del padre, è arrivata nella casa isolana anche l'altra figlia minore di Cristiano, Alice, ed insieme hanno ricompattato la famiglia creando un clima armonioso. Cristiano può godersi appieno la presenza dele figlie e soprattutto del piccolo Riccardo, molto amato e vezzeggiato dal nonno. Dunque, pare che con Fabrizia la pace si sia inverata dopo il periodo burrascoso sorto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, durante il quale il padre l'aveva diffidata. Adesso, De André ripone le sue speranza in una resipiscenza dell'altra figlia Francesca, con la quale la tensione e i dissapori sono al livello massimo di parossismo.

La prova effettiva dell'avvenuta riappacificazione con il padre, Fabrizia l'ha palesata pubblicando sul suo profilo Instagram varie Stories nelle quali lei appare nel dietro le quinte di un concerto di De André. La figlia del cantautore contenta per la riunione familiare ha, altresì, condiviso con i fan una foto in cui compare stretta alla sorella Alice. Fabrizia ha corredato lo scatto di un post tenero: " Cucciola. Sorprese inaspettate, insieme è meglio". Il padre orgoglioso del gesto social della figlia ha condiviso la medesima foto sul suo profilo Facebook, inserendo un messaggio dolce, ed esplicitando anche la sua intenzione di volersi riconciliare con Francesca. "E' arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad Agosto", ha scritto Cristiano su Facebook. Chissà quale sarà la rezione di Francesca considerato il pregresso tra lei e suo padre. Infatti, il cantautore durante la partecipazione delle due figlie, Fabrizia e Francesca, al reality show del Grande Fratello, le aveva entrambe diffidate, per timore che esse rivelassero aspetti intimi della vita privata di lui e della famiglia.