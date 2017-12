Francesca Sofia Novello, l'ombrellina che ha stregato Valentino Rossi

Dopo la lunga storia d'amore con Linda Morselli, Valentino Rossi avrebbe una nuova fiamma: si tratterebbe di Francesca Sofia Novello, ex ombrellina del Motomondiale, modella di lingerie, star di Instagram e già soprannominata come la "Brooke Shields italiana" per la sua particolare somiglianza con la nota attrice di "Laguna Blu".

Originaria di Arese (Milano), Francesca Sofia Novello sarebbe stata di recente ospite del famoso pilota di MotoGP al Ranch di Tavullia, durante il weekend della 100 km dei Campioni. Non è noto come i due si siano conosciuti e non vi sono informazioni certe sulla loro relazione, tuttavia gli indizi non mancano. Infatti, su Instagram, la giovane modella ha pubblicato un paio di giorni fa delle immagini e dei video direttamente dal Ranch, in cui è in compagnia di Marta Aranda e Yana Kochneva, fidanzate dei piloti Federico Fuligni e Lorenzo Baldassarri, e di Marta Vincenzi, compagna di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi.

Sono indizi che lasciano supporre a una nuova love story tra il volto della Yamaha in ambito MotoGP e l'ex ombrellina, il cui profilo Instagram è stato preso d'assalto dai fan di Valentino Rossi proprio in queste ore, arrivando a superare i 55.000 follower. Per il pilota si tratterebbe di una svolta: la sua ultima storia importante è stata con Linda Morselli, oggi fidanzata con il pilota di Formula1 Fernando Alonso e forse già pronta a sposarlo.