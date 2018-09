Francesco Monte fuori dal Gf Vip. E in campo scende Antonio Ricci

È scoppiato un caso attorno alla probabile esclusione di Francesco Monte dalla terza edizione del Gf Vip, che arriva su Canale 5 dal 24 settembre. Il rumor è stato lanciato nella giornata di ieri dal sito Dagospia, ma dalla produzione né dal diretto interessato, non è stato rilasciato nessun comunicato.

Ora in merito alla probabile ma ancora non del tutto confermata eliminazione anticipata di Francesco Monte, parla il portale 361 Magazine, che fornisce dettagli sulla vicenda. “ O io o lui ” afferma Antonio Ricci, il direttore di Striscia La Notizia, il quale avrebbe posto un ultimatum a Mediaset in merito alla partecipazione di Monte al reality. L’ex tronista, che dopo il “canna-gate” sta cercando di riabilitare la sua immagine, pare che abbia rifiutato di partecipare a Tale e Quale Show per entrare nella casa del Gf Vip. Il sito afferma che sia Maurizio Costanzo che Maria De Filippi stanno cercando di risolvere la spinosa questione con i vertici di Mediaset.

Antonio Ricci è stato uno dei primi che a Striscia la Notizia ha portato avanti l’indagine-scandalo che ha preso forma all’interno dell’Isola dei famosi, e “ una sua non ammissione di colpa nonostante le prove inequivocabili ”, scrive il direttore, “n on è un comportamento lecito ”.

Per ora non c’è nessun comunicato ufficiale, né da parte di Mediaset né da parte di Francesco Monte. Il tronista è ancora molto attivo su Instagram, tra serate e shooting fotografici, ma rispetto ai partecipanti della casa più spiata d’Italia, è stato l’unico che sui social, ancora non ha confermato la sua partecipazione al reality. Si tratta di un’ammissione o è in attesa di notizie certe? Intanto il suo viso è sulla copertina del Tv Sorrisi e Canzoni, insieme al cast dello show.