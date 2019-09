Gabriel Garko si è sposato? All'anulare sinistro spunta un anello...

Solo pochi mesi fa, era giugno, Gabriel Garko rivelò di essere fidanzato. Dopo la fine della lunghissima relazione con Adua del Vesco, l'attore amato dalle donne italiane avrebbe ritrovato l'amore. Sulle pagine del settimanale Chi, dove parlò per prima volta di questo nuovo legame facendo anche una confessione importante: “ In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio. ”

Di recente Gabriel Garko non aveva mai parlato di matrimonio, non aveva mai pensato di fare un passo tanto importante nel mezzo di una relazione. Probabilmente nessuna delle persone al suo fianco gli aveva mai trasmesso sensazioni così forti come quest'ultima, con la quale pare sia legato in gran segreto da ormai diverso tempo. Non si sa nulla di questa persona, Garko è molto riservato in merito forse perché scottato dalle precedenti esperienze sentimentali. In quella stessa intervista, l'attore 47enne fece anche una rivelazione che, alla luce degli ultimi sviluppi portati alla luce dal settimanale Chi in edicola questa settimana, potrebbe essere più di un indizio per capire qualcosa in più della sua vita privata. In riferimento alla possibilità di sposarsi, l'attore dichiarò: “ Per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. ”

E se Gabriel Garko si fosse già davvero sposato in totale silenzio? Fotografato in un bar di Roma, l'attore sfoggia nell'anulare della mano sinistra un anello che ha proprio le sembianze di una fede. La coincidenza, a pochi mesi dalle sue parole dello scorso giugno, è forte. Per il momento l'attore non ha confermato, ma non ha nemmeno smentito, la supposizione fatta dal settimanale.