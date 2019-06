Gabriel Garko: "Sono fidanzato e penso al matrimonio"

Alle soglie dei 47 anni, Gabriel Garko si mette a nudo in un'intervista al settimanale Chi e rivela: "Sono fidanzato e penso al matrimonio".

Solo adesso che l'impegno nelle fiction è meno pressante, Gabriel Garko sembra essersi riappropriato della sua vita: "Dovevo essere sempre perfetto. Forte. Non erano ammesse gaffe. Ero entrato in un tunnel senza alcuna via d’uscita". "Era come se il personaggio Gabriel Garko avesse fatto sparire la mia persona", aggiunge l'attore che finalmente dichiara di essere uscito da quella gabbia d'oro in cui lui stesso si era cacciato. Oggi, guardandosi allo specchio, Garko vede un "uomo sereno e consapevole".

Dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini arriva anche la conferma ad una indiscrezione che era circolata un mese fa: "Sono fidanzato da un po’ di tempo, ed è la prima volta che ne parlo". Per ora non c'è una convivenza ma progetti ben più importanti: "In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio". Ma subito arriva l'altolà a tutto il mondo del gossip: "Per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti". Garko afferma di essere contento e appagato per la sua storia d'amore ma non lascia trapelare ulteriori dettagli sull'identità della persona amata: "Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita".

Nell'intervista c'è spazio anche per parlare del rapporto col collega Gabriele Rossi, spesso paparazzato insieme a Gabriel Garko: "Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto". Quando il giornalista di Chi fa notare i 16 anni di differenza tra di loro, il divo delle fiction risponde con determinazione: "Passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone". E aggiunge: "Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda". "La verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo", chiosa sicuro e fiero Gabriel Garko.

