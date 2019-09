Gemitaiz smonta Greta e infiamma il web: "Ha rotto il c..., mangi lattuga in una prateria"

Ha usato parole al veleno il rapper Gemitaiz sul suo profilo Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo con i follower sul conto della sedicenne svedese Greta Thunberg. Quest'ultima, diventata "paladina" dell'ambientalismo attivandosi per i suoi "Fridays for future", gli scioperi volti a manifestare contro il cambiamento climatico, sta facendo parlare molto di sé per via del suo veemente discorso rilasciato all'ultimo vertice tenutosi all'Onu, sul global change e il clima. Al grido di "How dare you?" ovvero "Come osate?", la Thunberg ha manifestato in lacrime la sua intolleranza al fatto che - a suo dire- gli adulti le stiano rubando il futuro e che si pensi ai soldi e all'economia e non alla salvaguardia degli ecosistemi e all'insorgenza del surriscaldamento climatico. Parole, quelle dell'attivista sedicenne, che sembrano non essere state affatto mandate giù dall'influencer e rapper capitolino Gemitaiz, che si è scagliato proprio contro l'ambientalista svedese, in un video condiviso tra le sue storie su Instagram: "Sono giorni che me la tengo dentro, mesi che mi tengo dentro questa cosa ma non ce la faccio più, sento che ve la devo dire: avete rotto er caz*o con questa Greta Thunberg, come se chiama! S’annasse a magnà ‘na lattuga in una prateria e non rompesse er caz*o!". In un nuovo video, il rapper ha poi proseguito: "Che ne so? Una partita a tennis ogni tanto, a nuoto anche! Che ne so…perché deve fare i comizi potrebbe andare al Mc!".

Gemitaiz divide il web su Greta Thunberg

Le parole critiche spese da Gemitaiz, sul conto della giovanissima attivista Greta Thunberg, hanno diviso l'opinione del web. Tra i molteplici messaggi giunti in rete, si leggono su Twitter parole al vetriolo destinate proprio al rapper, che ha silurato la caposcuola del "gretinismo": "Ho appena visto la storia di Gemitaiz contro Greta Thungerb. Assurdo. Veramente assurdo. A dirle che ha rotto il caz*o e che potrebbe andare al Mc o a nuotare e che smetta di fare i comizi. Per di più ridendo come un... Vabbè meglio che sto zitta... Ma stiamo scherzando?". In un altro tweet, un utente commenta così: "Gemitaiz che prende per il cu*o Greta Thunberg è l’ennesimo ignorante pronto ad estinguersi".