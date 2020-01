Gf Vip, adesso il compagno della Elia risponde al marito della Volpe: "Moralismo inutile"

Se all'interno della casa del Gf Vip 4 il clima è ancora quello della scolaresca in vacanza, con tanto amore e simpatia da parte di tutti, fuori dalla Casa volano gli stracci. La prima è stata Taylor Mega ad aver acceso (ulteriormente) lo scontro con Antonella Elia. Nelle ultime ore sono scesi in campo il marito di Adriana Volpe e Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, nonché suo promesso sposo.

Lo scontro si sta giocando sul terreno dei social, dove durante la diretta serale di ieri, Roberto Parli ha duramente attaccato Antonella Elia. Parole grosse da parte del marito di Adriana Volpe, che ha visto nel gesto di Antonella Elia di chiedere il bacio tra sua moglie e Pago durante il gioco Obbligo o Verità una mancanza di rispetto. Non si è fatta attendere la replica di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, che sempre su Instagram ha voluto rispondere alle dure affermazioni di Roberto Parli.

"Che gente è quella che parla a vanvera sparando a zero sulle persone?" , ha scritto l'attore, che solo pochi mesi fa ha chiesto ad Antonella di sposarlo. Non gli è andato giù che il marito di Adriana Volpe apostrofato la sua compagna come "oca" per il gioco dell'Obbligo o verità. " È un reality, non una lezione di filosofia. Fatti un corso accelerato sul Gf e ogni tanto pure una risata! Oca è chi non sa calarsi nel gioco, e non è nemmeno abbastanza intelligente da capire che se non si vuol fare una cosa si può sempre dire di no ", ha concluso Pietro delle Piane, aggiungendo gli hashtag #parliavanvera #moralismoinutile.

Durante il gioco, in realtà, il clima non è in nessun momento apparso teso o nervoso tra i concorrenti del Grande Fratello. È stata la stessa Adriana Volpe a richiedere l'obbligo e Antonella Elia, che presa dal gioco ha chiesto che l'ex conduttrice de I Fatti Vostri si dare un bacio in bocca a Pago. Da lì è nata una divertente conversazione, con qualche reticenza da parte dei coinvolti ma nessun malumore, tanto che Pago dopo pochi minuti si è alzato per stampare un bacio rapidissimo sulle labbra della bella Adriana Volpe.

Il gioco si è chiuso così e nessuno è più tornato sull'argomento all'interno della Casa. È molto probabile che Roberto Parli abbia reagito in difesa della loro bambina, che potrebbe essersi posta qualche domanda in merito alla vicenda. Nel suo lungo sfogo, infatti, l'uomo parla di mancanza rispetto verso i bambini. Ci saranno ulteriori sviluppi tra i due prodi cavalieri, che non hanno esitato un attimo a infilare l'elmetto per difendere le loro dame?