Il primo bacio del Gf Vip 4 è tra Pago e Adriana Volpe

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 si ammazza il tempo giocando a “obbligo o verità”, e Pago finisce per baciare Adriana Volpe su richiesta dei suoi compagni in Casa.

Non è la prima volta nella storia del reality show che da questo gioco nascono dinamiche che hanno dato vita a flirt e liaison tra i concorrenti. Potrebbe non essere il caso, tuttavia, del cantante e della Volpe, soprattutto perché lei è felicemente sposata con il marito Roberto Parli e lui pare essere ancora molto coinvolto dalla sua ex fidanzata, Serena Enardu. Legami sentimentali a parte, però, Pago e Adriana sono stati i protagonisti indiscussi del gioco “obbligo o verità” in seguito al quale sono stati costretti a scambiarsi il primo bacio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Ad innescare la miccia e riscaldare l’atmosfera ci ha pensato Antonella Elia che, senza ombra di dubbio, si sta confermando uno dei personaggi più effervescenti di queste prime ore all’interno della Casa. “ Adriana, devi baciare con la lingua Pago! ”, ha sentenziato la showgirl scatenando le risate dei presenti e la reazione imbarazzata della Volpe. “ Ma che te sei bevuta! ”, ha sbottato il cantante che, invano, ha provato a modificare la richiesta della Elia.

I coinquilini, consapevoli dell’imbarazzo dei due coinvolti nel gioco, li hanno invitati a capire che si trattava semplicemente di un bacio cinematografico e Antonella, comprendendo soprattutto la vergogna di Adriana, ha accettato che tutto avvenisse con la bocca chiusa. Rompendo il ghiaccio e approfittando del momento di caos, Pago si è avvicinato ad Adriana Volpe, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio a stampo durato frazioni di secondo. “ Evvai !”, hanno esultato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, mentre la conduttrice si trincerava dietro una risata che non è riuscita a nascondere il profondo fastidio per la situazione venutasi a creare. “ Neanche suo marito fosse geloso! ”, ha aggiunto ironica la Elia, ma la Volpe le ha fatto capire che, molto probabilmente, tutto questo potrebbe aver dato molto fastidio al compagno.