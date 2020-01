Gf Vip, Antonella Elia ha una crisi nella Casa: "Ho paura"

È arrivata la prima crisi al Gf Vip e a subirla è Antonella Elia, la vulcanica showgirl che fino a questo momento aveva regalato solo risate agli altri concorrenti e a casa. Il mattino domenicale non è iniziato col piede giusto per Antonella, che ha però trovato conforto in Fernanda Lessa e Barbara Alberti.

È proprio la brasiliana ad accorgersi per prima del momento di sconforto della sua coinquilina e così la invita a fare una sessione di meditazione. Non passano che pochi minuti prima che Antonella Elia crolli e inizi a piangere, consolata da Fernanda Lessa. È a lei che la bionda torinese rivela il motivo del suo malessere: " Ho paura a stare qui, sei sempre osservato, c'è sempre rumore. " Una crisi in piena regola per Antonella Elia, che ha così svelato il suo lato più fragile, spesso nascosto dalla maschera dell'ironia. Stare reclusi 24 ore su 24 all'interno di una casa, insieme a un gruppo di sconosciuti, sapendo che ci sono le telecamere a riprendere costantemente ogni movimento non dev'essere semplice. Per questo motivo i concorrenti possono contare sul supporto di uno psicologo. La crisi di Antonella Elia è arrivata a pochissimi giorni dall'inizio del gioco, sembra destabilizzarla più di quanto ci si potesse aspettare. Fernanda Lessa è riuscita nell'intento di tranquillizzare la showgirl e si è anche trovata in accordo con le parole e i pensieri di Antonella Elia.

Tuttavia, il momento di crisi della bionda torinese non si è esaurito nello sfogo con Fernanda Lessa. Per tutta la mattina, la Elia ha mostrato grande turbamento e insofferenza, tanto da non riuscire ad avere il solito rapporto gioviale e sereno con gli inquilini. Visto il momento così difficile attraversato dall'ex valletta di Mike Buongiorno, anche Barbara Alberti ha deciso di fornirle il suo sostegno. La scrittrice ha stretto forte tra le sue braccia Antonella Elia, che si è lasciata andare a un secondo pianto liberatore, che l'ha portata a esternare il peso che l'ha angosciata per tanto tempo. " Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco ", ha rivelato Antonella Elia al membro più anziano del gruppo del Gf Vip. Ma lo sfogo di Antonella Elia è proseguito, perché il suo disagio non è relegato solo al sonno notturno ma anche alle giornate trascorse all'interno della Casa: " Ovunque guardi ci sono persone. Mi sento bloccata. Io un abbraccio così a una donna, come sto facendo con te, non l'ho mai dato. Con questo abbraccio ho ritrovato mia madre, poi mi sento assente. "