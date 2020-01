Fernanda Lessa nel cast del Grande Fratello Vip 2020

Al Grande Fratello Vip 2020 approda anche Fernanda Lessa. La top model brasiliana è il tredicesimo concorrente ufficializzato che parteciperà al noto reality show di Canale 5. A rendere pubblica l'indiscrezione secondo cui l'ex naugrafa dell'Isola dei Famosi accederà nella casa più spiata della penisola è il blog "Davide Maggio". L'informato portale televisivo, confermando in anteprima il nome della Lessa, ha ampliato la rosa dei concorrenti confermati a fare il loro ingresso nella casa del GF Vip. Sta per aprire i battenti la quarta edizione del realty "casalingo" del Grande Fratello in salsa vip, che esordirà mercoledì 8 gennaio. Si preannuncia una stagione sorprendente, ricca di colpi di scena e particolarmente entusiasmante. Il nome del conduttore al timone del popolare reality, Alfonso Signorini, è indicativo del profilo e del livello qualitativo alto e di spessore di codesta edizione. Ad affiancare l'irriverente giornalista ci saranno due opinionisti d'eccezione: Wanda Nara e Pupo, due personaggi molto in voga che promettono grandi sorprese e di creare un clima goliardico all'interno del programma che debutterà a breve.

Fernanda Lessa prossima al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4

Fernanda Lessa dopo svariati anni di lontanza dai riflettori e dal mondo dello showbiz, ha deciso di riproporsi nel mercato dello spettacolo. La showgirl e conduttrice sudamericana, accettando la sfida di essere reclusa e di finire al centro dell'occhio guardingo delle telcamere 24 ore su 24 per 100 giorni consecutivi nella casa più popolare agli italiani e a stretto contatto con altri famosi inquilini, decide di sfruttare tale opportunità televisiva come trampolino per rilanciarsi. L'ex modella 42enne è nata a Rio de Janeiro nel 1977, la capitale del Brasile, e sin dagli anni giovanili ha scalato il successo nel settore della moda arrivando a sfilare per stilisti di fama mondiale. La sua carriera di modella è stata talmente florida da permetterle di girare il mondo investita del suo ruolo e di comparire sulle copertine più trend del globo. L'ex naufraga ha, inoltre, aderito a diverse campagne pubblicitarie di noti brand sia negli Stati Uniti che in Europa, acquisendo molta notorietà negli anni passati. In seguito è giunta in Italia dove ha potuto sfondare sul piccolo schermo. Nel nostro Paese ha accettato varie proposte di girare alcuni spot pubblicitari di marchi celebri che l'hanno resa popolare agli occhi degli italiani. Sempre in Italia è apparsa in diversi programmi televisivi in veste di conduttrice sino ad accettare la prima offerta di partecipare ad un reality show: L'Isola dei Famosi, durante l'edizone condotta da Simona Ventura.

L'eclettica Fernanda Lessa è andata oltre il ruolo di modella e agli inizi degli anni Duemila ha rivestito i panni di dj alla consolle dell’Heineken Jammin Festival esibendosi in varie tappe in giro per il mondo. Anche in ambito amoroso la Lessa ha ottenuto importanti successi: prima la liaison con l'attaccante di calcio Chstrian Vieri e, successivamente, il legame sentimentale con il musicista, Davide Dileo, in arte Boosta, tastierista della band dei Subsonica. Con l'artista, Fernanda Lessa ha procreato due figlie e, oggi, i due ex amanti sono in ottimi rapporti pur di tutelare la crescita serena delle loro bambine. Dal 2017 l'ex modella brasiliana è sposata con l'imprenditore Luca Zocchi conosciuto proprio nel corso di un evento in cui la Lessa era il dj set della serata mondana. La coppia vive attualmente in quel di Torino insieme ai figli di lei. Ultimamente, intervistata da Silvia Toffanin all'interno della sua trasmissione Verissimo, Fernanda Lessa ha sfidato i tabù e facendo coming out ha rivelato i suoi problemi pregressi relativi all'abuso di droga e alcol. La showgirl ha metabolizzato molte fasi dolorose nella sua vita, anche la depressione ha fatto capolino nella sua vita e la sofferta perdita di un figlio. Progressivamente ha lottato per venire fuori dal tunnel delle dipendenze e ha ripreso padronanza della sua esistenza. Nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi la Lessa ha raccontato: " La moda? La odio. Pippavo per dimagrire. Andavo in palestra per sudare ". E, oggi, l'accettazione della proposta di entrare a far parte del cast del Grande Fratello VIp testimonia che ce l'ha fatta a liberarsi dalle catene delle sostanze alteranti.

Alfonso Signorini sta mantenendo fede alla sua promessa di realizzare un'edizione rinnovata del Grande Fratello Vip a cui partecipino volti davvero noti al pubblico, concorrenti che non siano perfetti sconosciuti come accaduto nelle precedenti stagioni. La presenza della bellissima deejay all'interno della mura della casa super affollata del GF versione vip, certamente, contribuirà a creare situazioni piccanti e interessanti. Con Fernanda Lessa il cast del Grande Fratello Vip 4 va arricchendosi sempre di più. Ecco l'elenco ufficiale dei personaggi vip che assumeranno il ruolo di concorrenti: Licia Nunez, Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. I nomi famosi al loro annuncio hanno suscitato clamore ma bisogna attendere il responso tangibile decretato dal pubblco per acclarare se realmente i vip meritino la scena e di permanere nella competizione "casalinga". E, soprattutto, si rendano simpatici e accattivanti agli occhi degli italiani suscitando in loro una certa affezione.