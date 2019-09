Gioielli e bijox, a Homi vanno in scena Fashion Show e talk

Gioielli, bijoux, accessori fashion ovvero la “gli accessori moda da indossare” sono i protagonisti della “prima” di Homi Fashion&Jewels 2019 che è diventato un salone indipendente e ha inaugurato la prima edizione icon la presenza di 604 brand - il 27% esteri - con le loro collezioni, in corso nei padiglioni di Fiera Milano fino al 16 settembre.

Salone che fra trend e novità conferma la crescita del settore che a livello internazione ha superato i 973 miliardi di euro e non accenna fermarsi, offrendo ulteriori spazi sui mercati alla produzione made in Italy. E se il business è al centro della manifestazioni occorre sottolineare anche la presenza di eventi che arricchiscono l’interesse della manifestazione sia per gli operatori che per i visitatori professionali e i buyer.

Sfilate e talk, coinvolgono relatori internazionali su temi e riflessioni sempre più contemporanei come la sostenibilità o il fenomeno della customizzazione, che investe un numero sempre maggiore di brand con appuntamenti tra formazione e informazione, confronto e trend del futuro.

Nell’area Sperimenta, ad esempio, A.I. Artisanal Intelligence, la piattaforma curata da Clara Tosi Pamphili e Alessio de Navasques attiva con progetti di sviluppo della creatività contemporanea ha organizzato talk all'interno di Homi Fashion Lab. Da seguire i Fashion Show (oggi alle ore 15.30) presentato da Jo Squillo in collaborazione con Class TV Moda che prevedono coinvolgenti sfilate per presentare le ultime tendenze del mercato e le collezioni più rappresentative degli espositori sia di bijoux sia di accessori moda, un racconto dell’eccellenza dell’artigianato, dell’imprenditoria e le tendenze nel segmento gioiello.

Domenica 15 diversi gli appuntamenti in programma al Padiglione 9.

Alle 10.30 e alle 15.30 il talk New Digital Marketing Fashion&Jewels: Quando il marketing digitale trasforma le aziende in leader di settore” presenta casi di studio, strategie efficaci ed errori da evitare nella comunicazione. Relatori: Erika Zacchello, jewelry marketing senior consultant e Antonio Kropp, digital marketing senior consultant.

Alle 12, alle 14,30 e alle 16.30 Fashion Show con Jo Squillo.

Lunedì 16 settembre, alle 11.30 si tiene il talk Influencer marketing: la fiducia è il miglior alleato delle aziende del settore della moda e dei gioielli.

Da sottolineare come la ricerca e la sperimentazione hanno il loro focus nelle due aree Sperimenta dedicate rispettivamente al mondo fashion e al bijoux con oltre 60 designers selezionati per creare un’officina creativa di valore che rappresenti un percorso di eccellenza.

L’appuntamento con Homi Fashion & Jewels - ricordiamo - si tiene nei Padiglioni 9 e 11, in semi-conteporaneità (domenica 15 e lunedì 16 ) con altri importanti manifestazioni della moda milanese come Micam Milano, il salone Internazionale della calzatura e Mipel, il salone dedicato alla Pelletteria.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti su www.homifashionjewels.com e sulla App Fiera Milano District