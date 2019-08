Un governo basta che sia

Molti lettori si stupiscono del fatto che una crisi di governo possa aiutare il mercato azionario. In realtà gli investitori non amano governi litigiosi e che vogliono uscire dall’ordinario. Non entriamo nel merito della valutazione delle diverse politiche economiche perché non è il nostro mestiere, noi speculiamo su questa e quell’altra azione e di fatto non ce ne importa molto. Quello che conta è che gli investitori internazionali non vedono di buon occhio atteggiamenti di rottura con l’Unione Europea mentre adorano comportamenti di totale sudditanza rispetto agli organismi internazionali. Se poi si finisce come la Grecia dove se sei pensionato e devi farti operare d’urgenza sei morto questo non importa magari dopo qualche anno e avere accoppato qualche decina di migliaia di persone tu chiedi scusa come il commissario europea Jean Claude Junker e finisci in paradiso lo stesso. La Borsa ha un aspetto di cinismo sotto il profilo etico: importa solo quanto rendono i soldi, tutto il resto non rientra nel gioco. Ecco perché se guardiamo la curva dei prezzi del Ftse All Share vediamo che nonostante la chiusura di venerdì il pattern sia positivo perché sta segnando un rovesciamento. Del resto la BCE si è affrettata a dichiarare che i tassi bassi continueranno per molto tempo e questo aiuta.

Tecnicamente il nostro indice Ftse All Share si trova in una situazione di ipervenduto e il Money Flow e l’indicatore rialzi ribassi Mc Clellan sono in ipervenduto e questo aiuta una ripresa dei corsi. I punti di minimo di 21.769 e di 21.439 sono i cardini che reggono il mercato, che andando in orizzontale da quasi 10 anni si presume continui a farlo e quindi questo è un punto di rimbalzo. E’ vero che c’è un minimo anche sotto a 13.000 e passa ma non ci sono francamente le condizioni per andare a violarlo. La domanda è: ma davvero la politica è così importante in Italia ? Cioè voglio dire tra un governo di mammalucchi ed un governo di cioccapiatti la differenza è tanta ? Questo ha il nostro Paese e di questo ci dobbiamo accontentare …

Ma veniamo ai conti della serva:

GAMENET: ha rotto i massimi storici e rischia di volare in alto nel cielo;

AMPLIFON: l’avevamo segnalata in tempi non sospetti … ecco il risultato

FALCK: uncino in corso … la festa non è finita