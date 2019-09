Harry agli Invictus Games con un'altra donna. Ma non è come sembra

Le voci che vorrebbero Meghan Markle e il principe Harry in crisi sono sempre più insistenti. L'ultima volta che la coppia è stata vista insieme è nelle foto "scandalo" dei due, insieme ad Archie, che scendono dall'aereo privato. Da allora non hanno più presenziato a eventi pubblici insieme e tanto è bastato per scatenare i tabloid inglesi, da sempre molto sensibili agli scandali di corte. Tuttavia, nelle apparizioni pubbliche i due appaiono sempre innamorati e affiatati, senza mai dare adito a voci contrarie.

L'ultima occasione che ha contribuito ad aumentare i mormorii attorno alla coppia è stata l'assenza di Meghan Markle al fianco del principe Harry durante la cerimonia di apertura degli Invictus Games. Questa è una manifestazione alla quale il duca del Sussex tiene particolarmente, che si svolge ogni anno e che coinvolge i veterani di guerra che a causa del loro servizio sono stati dichiarati invalidi permanenti. I partecipanti sono divisi in nazionali e si sfidano su una moltitudine di discipline sportive. Il principe Harry è particolarmente affezionato a questa manifestazione ed è proprio qui, che nel 2017, ha fatto la sua prima apparizione in pubblico con sua moglie.

Quest'anno Meghan ha, però, deciso di non presenziare e Harry ha dovuto partecipare senza la sua consorte. Tuttavia, il duca del Sussex non era da solo sul palco d'onore degli Invictus Games, perché al suo fianco era presente una avvenente donna bionda. Tutti quelli che hanno pensato che questa fosse la risposta definitiva alle voci sulla crisi si sono dovuti rapidamente ricredere. La giovane ragazza, infatti, non è altro che la nuova assistente personale del principe Harry. Il suo nome è Fiona Mcilwham e pare che sia stata scelta in perfetto accordo con Meghan Markle, che come è noto ama controllare e verificare personalmente tutto lo staff della sua famiglia.