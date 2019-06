I compleanni degli animali? Adesso li organizzano gli zoo

Anche gli animali festeggiano il compleanno con torte e palloncini. L'ultima a spegnere le candeline è stata Nenette, che ha raggiunto il considerevole traguardo dei 50 anni accreditandosi come una dei più anziani oranghi del Borneo in cattività. Lo zoo di Parigi che la ospita da quando aveva tre anni non ha badato a spese: alla Menagerie, presso il Jardin des Plantes non mancavano la torta (alla fragola), i regali impacchettati, la frutta esotica e la folla di spettatori che cantava «Buon compleanno a te». Ma sono stati organizzati anche laboratori di pittura e fai da te. Attività che Nenette ama molto. Come in un vero compleanno.

Altro motivo per festeggiare è stato il secondo genetliaco di Xian Xia, una cucciola di panda dello zoo di Tokyo nata piccolissima: pesava 147 grammi. Ora ha superato i 60 chili, circa la metà di un panda adulto, ed è in gran forma. Si accontenta di una dieta di bambù e di scorrazzare nel recinto, inconsapevole della rarità della sua specie e della minaccia cui è sottoposta nell'ambiente naturale.

Il primo zoo che ha avuto la pensata di festeggiare i compleanni sembra essere stato quello di Nuova Delhi, che nel 2017 ha dato il via ai festeggiamenti per attirare l'attenzione sui suoi animali più rari e seguiti. A partire da Vijay, una rarissima tigre bianca. Seguita dalla matrona Rita, uno scimpanzé di 57 anni arrivata allo zoo nel lontano 1964.

È chiaro che questi «compleanni» sono un modo per gli zoo di farsi pubblicità. Ma è anche vero che in cattività specie assai rare in natura riescono a raggiungere età ragguardevoli. Un esempio sono i gorilla, che in natura hanno un'eta media che si aggira intorno a quarant'anni. Ma in cattività vivono anche vent'anni di più. Uno dei più anziani era Colo, un maschio di stanza allo zoo di Columbus in Ohio che raggiunse i 60 anni. Superato al momento da due signore che hanno già spento le 61 candeline: Fatou dello zoo di Berlino e Trudy dell'Arkansas Zoo di Atlanta, tallonate dal maschio al momento più longevo, il cinquantottenne Ozzy del Georgia Zoo di Atlanta.

A parlar di senilità vengono in mente gli elefanti che già da giovani sembrano un po' dei vecchi. E in effetti anche loro possono avere una lunga vita. Si è guadagnata il Guinness dei primati Dakshayani, una femmina trapassata il febbraio scorso a 88 anni: viveva nel tempio di Chengalloor Mahadeva, nello stato indiano del Kerala e partecipava a riti e processioni, mentre il più anziano vissuto in cattività è Lin Wang, morto nel 2003 a 86 anni nello zoo di Taiwan, dove soggiornava fin dalla Seconda guerra mondiale.

Non tutti sanno che anche gli uccelli possono raggiungere età considerevoli pure per la scala umana. Il leggendario e sgraziato in terra (ma re dei cieli) Albatro caro a Baudelaire ad esempio può superare il mezzo secolo di età. La più famosa è Wisdom (ovvero saggezza) albatro di Laysan che si pensa abbia ben 68 anni. Ed evidentemente non conosce la menopausa visto che ancora depone e cova le uova ritornando ogni cinque anni nello stesso luogo, la riserva naturale dell'atollo di Midway nell'Oceano Pacifico settentrionale. E un cacatua ciuffogiallo di nome Fred ha superato i 104 anni: vive nella riserva naturale Borong in Tasmania.

L'animale terrestre più antico invece è nato intorno al 1832. Si chiama Jonathan e quest'anno spegnerà, magari con un po' di aiuto, le 187 candeline. La tartaruga gigante, originaria delle Seychelles, vive da anni in dorato esilio nell'isola di Sant'Elena. Secondo il sito del Guinness dei primati l'ultracentenario è in buona salute, sente bene e ha un eccellente appetito (anche sessuale), anche se ha quasi perso odorato e vista, a causa della cataratta. Non ci resta che fargli gli auguri.