I primi razzi veneziani l'Apollo fiorentino e quell'idea del 1914

Massimiliano Parente

(...) pensiamo alla parola «razzo» ci viene in mente, per esempio, il Saturno V che portò l`uomo sulla Luna, ma chi iniziò a usarla per primo? Almeno in questo, incredibile, siamo stati i primi. Nel Trecento fu infatti Venezia a usare dei razzi contro la rivale Genova, attaccando la torre di Chioggia, e come ricostruisce lo storico settecentesco Ludovico Antonio Muratori: «Pure una rocchetta fu tirata nel tetto della torre de si fatto modo, que il tetto s`accese». I precursori italiani che cominciarono a ipotizzare concretamente viaggi sulla Luna sono tanti, come Giulio Costanzi, che nel 1914 pubblicava lo studio Per uscire dal pianeta, all'inizio della Prima Guerra mondiale, non è che gli abbiano dato molta attenzione. O l`ingegner Luigi Gusalli, che pubblicò il libro Si può tentare un viaggio dalla Terra alla Luna? anche qui con pessima tempistica, era il 1923, a un anno dalla Marcia su Roma, l'Italia aveva altro a cui pensare. Tranne Filippo Tommaso Marinetti, che ricevette una copia e scrisse a Gusalli: «Rispondo a priori: Sì! Sì!», ci mancherebbe che il fondatore del futurismo avesse risposto no (...)

il Giornale, 15 giugno 2019