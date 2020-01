I vip in aiuto dell'Australia, Elton John: "Mi si spezza il cuore"

Sono immagini apocalittiche e al contempo sconcertanti quelle degli incendi boschivi in Australia, verificatisi a partire dallo scorso settembre 2019. Complici degli incendi, in larga parte dolosi, sono anche alcuni agenti atmosferici. Come il gran caldo, i forti venti e la mancanza di piogge, che hanno messo in ginocchio il Paese interessato. E, secondo le ultime stime giunte dal Wwf Australia, potrebbe essere scomparsi un miliardo di animali e sarebbero stati bruciati almeno 8,4 milioni di ettari, una porzione del territorio pari per dimensioni all'intera Austria. E i personaggi famosi non sono rimasti a guardare. Preghiere, accorati appelli ambientalisti e soprattutto donazioni sono emersi in rete e vedono protagonisti specialmente i vip, tra cui Elton John.

In occasione di un concerto tenutosi a Sydney, il cantautore britannico ha infatti annunciato la sua donazione per l'Australia di un milione di dollari, pari alla cifra di 900mila euro.

Seeing the fires raging across Australia have left me heartbroken. This tragedy has taken lives, homes and devastated so much wildlife. At my Sydney show last night, I pledged $1 million dollars to support the Bushfire Relief Fund.



God bless, Australia.



Elton xx pic.twitter.com/8umFtjikSa — Elton John (@eltonofficial) January 7, 2020

"Ci sono persone là fuori che hanno perso la vita - ha dichiarato la popstar live, parlando degli sfollati, di coloro che hanno perso la vita e di chi ha rischiato di morire in Australia- cercando di salvare case, ci sono persone che hanno perso la vita e la casa. Dovremmo essere tutti incantati dal lavoro svolto dai vigili del fuoco". "Questo è un Paese magnifico - ha poi proseguito, parlando alla folla accorsa per lui a Sydney - e lo adoro, perciò vedere cosa sta succedendo mi spezza il cuore, quindi dobbiamo unirci, dobbiamo combattere. E poi c'è la difficile situazione degli animali, una perdita incredibile del loro habitat ed è straziante. Pertanto mi impegnerò per sostenere il fondo di assistenza agli incendi boschivi (il Bushfire Relief Fund, ndr).

Tra le sue ultime Instagram story, Taylor Mega ha invitato tutti i follower a fare una donazione per far fronte all'emergenza esplosa in Australia. In una nuova storia, in particolare, l'ex naufraga italiana ha mostrato agli utenti di avere nel suo piccolo devoluto una cifra in beneficenza, per aiutare la popolazione e le specie animali colpite dai roghi.

Per l'amata Patria, si è mobilitato l'attore australiano Chris Hemsworth, che pertanto ha rivolto un messaggio agli utenti su Instagram: "Ogni centesimo conta, quindi tutto ciò che puoi donare è molto apprezzato. Nella mia bio ho aggiunto collegamenti per supportare i vigili del fuoco, le associazioni e le organizzazioni benefiche che stanno lavorando per fornire sostegno e sollievo durante questo periodo devastante e impegnativo".

L'attrice australiana con cittadinanza statunitense Nicole Kidman e il marito Keith Urban hanno invece devoluto 500mila dollari. E su Instagram, la star dagli occhi di ghiaccio ha scritto: "Il sostegno, i pensieri e le preghiere della nostra famiglia sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dagli incendi in tutta l’Australia. Stiamo donando 500mila dollari ai servizi antincendio locali, che stanno facendo di tutto e dando così tanto in questo momento".

Dal mondo della musica, si sono aggiunti gli aiuti della statunitense P!nk e dell'australiana Kylie Minogue, le quali si sono entrambe impegnate per una donazione di 500mila dollari ciascuna.

Se da una parte alcune star hanno ricevuto messaggi di sostegno e stima per le donazioni effettuate, dall'altra parte c'è chi come Kim Kardashian ha dovuto far fronte alle critiche, che nel caso di quest'ultima giungono da chi l'accusa di non aver donato nulla. "Niente mi infastidisce di più nel vedere -ha fatto sapere l'influencer su Twitter- le persone pensare di sapere cosa abbiamo donato e che dobbiamo pubblicizzare tutto".

Il gruppo di Los Angeles, Metallica, ha dal suo canto donato 750mila dollari al servizio antincendio rurale del Nuovo Galles del Sud e al servizio antincendio Country Fire Authority di Victoria.

Non mancano appelli per l'Australia, oltre alle donazioni