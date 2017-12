Innovazione sostenibile Enel raccoglie e valuta idee

Matteo Cusumano

Startup, innovatori indipendenti, università e centri di ricerca, potenziali imprese partner, Ong (organizzazioni non governative) altre associazioni e dipendenti: sono esempi di soggetti che Enel invita a partecipare, con la proposta di idee e soluzioni di business a Open Innovability, un nuovo spazio di crowdsourcing (la raccolta di qualcosa presso una moltitudine di persone) dedicato a sfide legate all'innovazione e alla sostenibilità, aperto a tutti i portatori di interessi esterni e interni al gruppo guidato dall'amministratore delegato Francesco Starace.

L'iniziativa Open Innovability si ispira a Open Power, una filosofia già da tempo introdotta in Enel, che persegue il maggiore coinvolgimento possibile dei clienti nella definizione di nuovi prodotti e servizi. Open Innovability è una declinazione del concetto di Open Innovation, un approccio all'innovazione adottato da un numero crescente di aziende che vogliono confermarsi all'avanguardia nei propri settori, basato sul riconoscimento che, sempre più spesso, le nuove idee di successo sono il frutto della collaborazione di soggetti caratterizzati da ambiti di appartenenza, competenze e interessi diversi. Enel Open Innovability si configura come un hub di idee e progetti. A occuparsene è la divisione Innovation & Sustainability, diretta da Ernesto Ciorra. «Open Innovability afferma Ciorra - vuole essere la porta aperta digitale dell'innovazione sostenibile di Enel aperta ai colleghi e all'esterno, perché chiunque può proporre idee o progetti per rispondere a sfide importanti per il futuro di Enel».

L'obiettivo di Open Innovability è, dunque, coinvolgere efficacemente su un'unica piattaforma il più ampio numero di interlocutori, alla ricerca di nuove proposte e idee relative al core business di Enel, compreso l'impegno verso la sostenibilità. «Le sfide che lanciamo - precisa il responsabile della funzione Innovation & Sustainability - non sono solo tecnologiche, ma anche di carattere sociale, ambientale, di sviluppo economico, per creare valore nelle comunità in cui operiamo».

A oggi ci sono challenge ispirate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, tra cui Water as a way to fuel development ed Education as a global right, ed altre che mirano a raccogliere proposte progettuali che rispondano a esigenze di business, ma con l'attenzione costante alla sostenibilità ambientale. É questo il caso di due challenge come Innovate renewable energy, call per startup e piccole-medie imprese, e Circular economy business models for a sustainable development. Enel si è impegnata nel centrare quattro dei 17 obiettivi dell'Onu: garantire l'accesso a energia pulita e sostenibile, sostenere l'istruzione di qualità, promuovere il lavoro dignitoso e la crescita economica, mettere in atto azioni mirate per la decarbonizzazione entro il 2050. Enel è stata tra le prime aziende al mondo a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nelle strategie del proprio business e i dati sono disponibili nel Rapporto di sostenibilità 2017-2019.

I have a project è invece la sezione pensata per coloro, dipendenti Enel, startupper, ricercatori, innovatori indipendenti e aziende che ritengano di avere un interessante contributo da proporre, ma che non risponde a nessuna delle challenge attive in quel momento. Chiunque può leggere i dettagli delle sfide, ma per proporre idee o progetti è necessario registrarsi sulla piattaforma all'indirizzo https://openinnovability.enel.com/, così da agevolare l'interlocuzione con il team Enel che li valuterà.