Inter, Icardi sarà messo sul mercato: a breve incontro Wanda Nara-Marotta

Icardi e l'Inter potrebbero presto salutarsi. Sarebbero in arrivo importanti novità riguardanti il futuro dell'attaccante argentino. Secondo quanto ha riportato l'odierna edizione del Corriere dello Sport, Wanda Nara, moglie ma soprattutto agente del giocatore, sarebbe in arrivo a Milano e nei prossimi giorni dovrebbe incontrare i dirigenti della società per parlare del futuro di suo marito in seno all'Inter.

Quello che riferirà Marotta alla moglie-agente dell'attaccante riguarda la decisione presa dalla società di non voler più puntare sul campione argentino che quindi sarà messo sul mercato. Ovviamente, la cessione sarà fatta al prezzo giusto. Questo significa che il club nerazzurro intende accettare solamente offerte congrue con il valore del suo attaccante. L'Inter sembra che possa accontentarsi di 70 milioni di euro che servirebbero per l'acquisto di nuovi giocatori pesanti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'eventuale trasferimento dovrà, comunque, essere anche accettato da Icardi.

I veritici nerazzurri sembrano dunque intenzionati a non voler più fare affidamento sull'attaccante che ha avuto una stagione particolarmente complessa. A risolvere i problemi del giocatore e dell'Inter potrebbe pensarci la Juventus che potrebbe essere interessata al giocatore e che per l'operazione potrebbe proporre anche uno scambio con Dybala. L'attaccante argentino punta a voler rimanere in Italia e quindi la pista dei bianconeri sembrerebbe essere la più valida.