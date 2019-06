Inter e Juve parlano (in) argentino: si riapre la pista Dybala-Icardi

Quello tra Mauro Icardi e Paulo Dybala rischia di diventare seriamente lo scambio dell'estate che verrà. Tale pista è tornata ad infuocarsi nelle ultime ore, come testimoniano i recenti dialoghi nuovamente riallacciati tra Inter e Juventus. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la trattativa tra le parti avrebbe prepotentemenete ripreso quota dopo un rallentamento a causa dell'iniziale incertezza da parte del giocatore bianconero.

Icardi-Dybala: un mese di fuoco

Ovviamente dalle parole bisognerà passare ai fatti, sempre qualora ci fosse la convinta decisione da parte di tutti; ma è un dato di fatto che l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri ha attirato e non poco le attenzioni della Joya.

L'operazione potrebbe apportare benefici ad entrambe le sponde: entro il 30 giugno il club meneghino necessita di una plusvalenza di 30 milioni di euro; anche per la Vecchia Signora rappresenterebbe un'occasione per sistemare i conti del bilancio.

Solo una questione economica? Assolutamente no: il disagio che Icardi ha creato all'Inter è sotto gli occhi di tutti e parallelamente la stagione di Dybala non è stata certamente delle migliori. Il numero 10 vorrebbe comunque attendere l'arrivo del nuovo allenatore, ma per ora sta prendendo in considerazione l'idea di cambiare aria.

Tuttavia è da prendere in considerazione il fatto che la società piemontese non può permettersi di compiere passi falsi: il rischio che si corre è quello di rafforzare una diretta concorrente per la prossima annata. Inoltre è altrettanto evidente che per Maurito servirà un'offerta consistente (probabilmente da un club straniero) entro la fine di questo mese. Sì, perché giugno potrebbe essere seriamente l'arco di tempo in cui vi saranno discorsi, sondaggi, incontri, contatti telefonici e forse anche offerte. Sullo sfondo ci saranno Juventus, Dybala, Inter e Icardi. E ci aspetta un mese rovente.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?