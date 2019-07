Inter, non solo Icardi: c’è tutta una squadra da vendere

Calciomercato molto caldo per l'Inter. C'è ancora molto da fare, soprattutto in uscita. Sebbene si parli quasi esclusivamente del futuro di Manuel Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan che non possono trovare spazio nella nuova formazione targata Conte, in realtà c'è quasi una squadra da vendere. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le posizioni più complesse sono proprio quelle di Icardi, Perisic e Nainggolan dalle quali potrebbero poi arrivare potenzialmente anche i maggiori introiti in termini econonici. Ma proprio perché complesse, potrebbero non portare ai risultati sperati. Per esempio, Icardi sembrerebbe essere indirizzato verso la Juventus che, però, potrebbe pagarlo ad un prezzo ribassato chiudendo l'affare dopo metà agosto.

Nainggolan non avrebbe ancora trovato una quadra intenzionata ad investire su di lui con i nerazzurri che punterebbero almeno ad un prestito, anche gratuito, in modo da non dovergli pagare lo stipendio. Anche su Perisic non ci sarebbero, al momento, offerte.

Ma accanto a queste posizioni ce ne sono molte altre, anche se "minori", comunque da risolvere. Miranda dovrebbe andare in Cina ma da collocare ci sono ancora Dalbert, Joao Mario, Borja Valero, Colidio, Puscas e Longo. Insomma, una mole di lavoro molto importante che la squadra di Milano dovrà affrontare rapidamente, visto che alcuni importanti mercati stanno per chiudere, come quello inglese e quello ciense.

