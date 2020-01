"Io sono una mamma no profit". Jennifer Garner spiega cosa vuol dire voler bene a un figlio

Da tutti è ricordata per essere stata la moglie di Ben Affleck, ma Jennifer Garner è prima di tutto una madre è un’attrice. Celebre per essere stata Elektra sul grande in uno dei cinecomic della Marvel e per essere stata una spia doppiogiochista nella serie tv Alias, da tempo si è presa una temporanea pausa delle scene per poter stare insieme alla sua famiglia. Una pausa quasi forzata per Jennifer Garner dato che, lo scorso anno, ha dovuto aiutare l’ex marito a uscire dal tunnel dell’alcolismo. E per un tipo come Ben Affleck non è affatto facile.

Al di là di news e pettegolezzi sulla sua vita privata, Jennifer Garner è una donna molto riservata, che preferisce vivere in tranquillità la sua quotidianità. Oltre che attrice è anche una salutista, un’amante del fitness e una mamma molto presente per i suoi figli. Instagram è il suo mondo, la realtà dove condivide tutti i suoi “pezzi” di vita. Come l’ultimo post che, di recente, è apparso sulla pagina ufficiale Jennifer Garner. L’attrice ha voluto condividere con i fan un delizioso gesto di amore che ha ricevuto dal figlio Samuel. Un atto di gratitudine simbolico per premiare le qualità di mamma dell’anno di Jennifer Garner. Per il suo lavoro, se così si può dirlo, il piccolo di famiglia ha voluto retribuire la mamma con uno stipendio di 168 dollari, pari a 150 euro, con un fittizio assegno circolare. "Per il tuo essere mamma", ha scritto il figlio dell’attrice.

In tutta risposta la Garner ha fatto una foto dell’assegno e lo ha postato sui social, felice e contenta del gesto ricevuto dal figlio. "All’apparenza, mettere al mondo un figlio e farlo crescere con sani principi mi è fruttato solo 168,42 dollari – ironizza la star – Io però farei la mamma anche gratis. Anzi, lo faccio già e sono felicissima. Meglio se mi tengo stretto il lavoro, finchè posso". E non è la prima volta che l’attrice condivide storie di vita vissuta dei suoi figli. Oltre a Samuel che è il terzogenito, ci sono Violet Anne che di anni ne ha 15 e Seraphina Rose Elizabeth di 11 anni. Essere mamma non è facile, ma quando si ricevano apprezzamenti del genere, è impossibile non essere felici.