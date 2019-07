Irina Shayk e Adriana Lima "lesbo chic" per Vogue Spagna

Sono giorni bollenti per il gossip attorno a Irina Shayk, che dopo la separazione da Bradley Cooper è ogni giorno protagonista, spesso suo malgrado, di notizie pruriginose. Tra le ultime si segnala la voce che il suo ex marito e Lady Gaga abbiano scelto di convivere a New York, a breve distanza dalla nuova abitazione della modella russa. Nulla di confermato, ovviamente, ma il gossip americano è impazzito per questa presunta notizia. Ovviamente Irina Shayk non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma sta facendo parlare per ben altri motivi, decisamente hot.

La modella russa è protagonista di un servizio fotografico mozzafiato per Vogue Spagna insieme alla collega Adriana Lima. Ormai single, Irina Shayk si sta prendendo la sua rivincita sul gossip che fin dallo scorso gennaio ha messo in bilico la sua tranquillità. Se da una parte c'è il gossip che la vorrebbe tradita da Bradley Cooper proprio con Lady Gaga, dall'altra c'è quella che la idolatra per le sue qualità di madre. Poi ci sono le foto di Vogue, un'ambientazione lesbo chic di altissimo livello che la vede protagonista con la collega brasiliana di scatti sensuali e ad alto contenuto erotico. Gli abiti bondage delle due modelle sono firmati da Versace ma sono diversi gli scatti in cui le due mostrano le loro grazie scoperte.

Pose ammiccanti, provocatorie, seni nudi e gambe chilometriche distese in auto in posizioni equivoche sono solo alcuni degli ingredienti delle foto artistiche che stanno facendo il giro del mondo. Molti scatti sono di coppia, con Irina Shayk e Adriana Lima che giocano con i loro corpi, consapevoli di essere il sogno erotico di moltissimi uomini su questo pianeta. Il numero di Vogue Spagna sarà disponibile a partire da agosto ma le foto sono già diventate un cult per gli amanti del genere. L'unico che (forse) non gradirà la nuova vena disinibita e provocatoria di Irina è proprio Bradley Cooper...