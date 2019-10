italo-magrebino aggredisce studente con testata e gli frattura il naso

Un italiano di origine magrebina ha aggredito uno studente, poco prima dell’ingresso a scuola, fratturandogli il setto nasale con una testata. E’ accaduto a Sanremo. A farne le spese è stato un diciottenne iscritto alle scuole superiori. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il giovane si trovava in compagnia di un compagno di classe, nei pressi della centralissima piazza Eroi, quando si è avvicinato un altro ragazzo, poco più che ventenne.

Non si sa bene per quali motivi, sembra che il più grande offeso lo studente, il quale ha risposto in maniera piuttosto secca. A quel punto, si è avvicinato l’italo-magrebino che lo ha colpito con una testata sul naso.

Il ragazzo è così stato accompagnato in ospedale, mentre la polizia ha già individuato, ma non ancora rintracciato, l’aggressore che sarà denunciato per lesioni. L’episodio si è consumato ai piedi del centro storico di Sanremo, solitamente frequentato da numerosi stranieri.