Justin Timberlake si scusa con la moglie, ma l’ombra del tradimento rimane

Justin Timberlake, teen Idol degli “NCYNC” ed ora attore e cantante solista di fama mondiale, ha fatto le sue scuse alla sua bellissima moglie, l’attrice Jessica Biel, con cui è sposato da sette anni, a due settimane dallo scandalo gossip che lo ha coinvolto per essere stato “beccato” mano nella mano con la sua partner cinematografica l’attrice Alisha Wainwright. L’attore 38enne ha accusato l’alcool per questo suo “errore coniugale” avvenuto durante una serata libera dalle riprese di “Palmer” il suo ultimo film che sta girando a New Orleans, insistendo però che tra lui e la sua co-protagonista non è successo assolutamente niente.

Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram rispondendo alle indiscrezioni e ai rumors, con una dichiarazione appassionata nonostante non abbia mai parlato della sua vita privata e soprattutto non abbia mai risposto agli attacchi o ai pettegolezzi:“ Alcune settimane fa ho fatto un errore, ma voglio essere chiaro, non è successo niente tra me e la mia co-star. Justin, come dicevamo sopra ha poi continuando spiegando che "quella sera aveva bevuto troppo e mi pento per il mio comportamento che avrei dovuto prevedere" .

Ha aggiunto poi un pensiero per il suo unico figlio Silas avuto da Jessica Biel: “ Non voglio dare a mio figlio questo esempio ”. Ed infine ha “parlato” a cuore aperto alla moglie: “ Mi scuso con la mia incredibile moglie e con la mia famiglia, per averli messi in una situazione così imbarazzante e mi concentrerò per essere un padre e un marito migliore ”. Nonostante questo però, l’attore ha parlato anche del film “Palmer” la cui co-protagonista è stata proprio la causa di questo gossip: “ Ero davvero fiero di lavorare su questo film, prima che accadesse questo incidente, ma non vedo comunque l’ora di continuare a girare perché voglio che la gente lo veda” .

L’attore è sposato con Jessica Biel dal 2012 e ha celebrato lo splendido matrimonio proprio in Italia. È stato notato che indossava la fede matrimoniale anche la sera in cui è uscito con la Wainwright. Questo avvicinamento tra i due è probabilmente accaduto vista la confidenza che per esigenze di copione hanno avuto e sul set. Justin infatti nella pellicola interpreta un ex detenuto che fa amicizia con una ragazza con difficoltà che viene da una casa famiglia. Al momento, la moglie dell'attore Jessica Biel non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a questa vicenda, ma dal messaggio che Justin ha pubblicato su Instagram, non deve averla presa bene. Come è ovvio che sia.