Kate Middleton scansa il principe William. Il gesto imbarazza la famiglia reale

Ci sono nuove nuvole in vista per la famiglia rale inglese, che in questo 2019 sembra non trovare pace. Il nuovo “caso” è esploso dopo un'intervista rilasciata dai duchi di Cambridge alla BBC, nella quale Kate Middleton si lascia andare a un evidente gesto di stizza nei confronti del principe William.

Il gesto sarebbe passato inosservato se a farlo fosse stato una qualunque altra donna nei confronti di suo marito. Quando però sei Kate Middleton e ogni tuo battito di ciglia è messo sotto la lente d'ingrandimento dei media, anche un gesto così apparentemente banale può diventare un affare di Stato. Si è trattato in realtà di un momento che non è durato che pochi istanti ma che sta facendo un gran rumore oltremanica. L'intervista ai duchi di Cambridge, inoltre, era registrata, quindi quel momento si sarebbe potuto tagliare per evitare che il mondo intero si interrogasse sui motivi di un gesto simile di Kate verso il principe William.

Le telecamere di una delle più importanti reti televisive del Regno Unito hanno seguito i duchi durante i tradizionali impegni ufficiali a cui sono tenuti prima del Natale. Durante un momento di dialogo, il principe William ha istintivamente cercato di posare la sua mano sulla spalla della moglie. Un gesto naturale all'interno di una coppia durante una chiacchierata. Tuttavia, Kate Middleton sembra non abbia apprezzato quello slancio di confidenza da parte di suo marito, tanto da scrollarsi platealmente di dosso la mano del principe William.

Non sono ovviamente stati resi noti i motivi di tale gesto ma è molto probabile che si tratti di una semplice discussione coniugale. Prima di essere i duchi di Cambridge, infatti, Kate Middleton e il principe William sono una coppia sposata. Così come accade all'interno di qualunque matrimonio, anche tra loro ci possono essere screzi e incomprensioni. È possibile che i due abbiano avuto un confronto, o anche una discussione, prima di iniziare a registrare il documentario e che Kate in quel momento non lo avesse ancora “perdonato".

Sono stati tanti i commenti scatenati dalla reazione di Kate, che ha aperto gli occhi sulla normalità di una qualunque famiglia, celata dal titolo nobiliare. I social inglesi hanno analizzato con cura la situazione. Da un lato c'è stato chi ha ritenuto ironico e provvidenziale quel momento, che di fatto mostra agli occhi del popolo le debolezze del futuro re, nel quale tutti gli uomini si possono identificare. Dall'altro non sono mancate le critiche per il mancato taglio della BBC che a detta di molti avrebbe potuto evitare alla famiglia reale questo ennesimo momento di imbarazzo.