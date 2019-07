Kristen Stewart e Stella Maxwell: il bacio che suggella la passione

Ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa, quando lo yacht con a bordo Kristen Stewart insieme ad un gruppo di amici, compresa la sua ex Stella Maxwell aveva veleggiato in Italia. Non si era ancora capito se le due erano rimaste amiche o si era riaccesa la passione, ma ora la risposta l’abbiamo. Kristen e Stella sono tornate insieme. E oltre all’amore tra le due è riscoppiata anche la passione.

L’attrice di Twilight e la famosa modella durante questa vacanza hanno avuto occhi solo l’una per l’altra. Hanno passato tutto il tempo a rilassarsi e a fare bagni e a baciarsi appassionatamente. Con loro un gruppo ristretto di amici. Grazie ai minuscoli bikini che indossavano entrambe i paparazzi sono riusciti anche a riprenderle in topless.

Kristen all’inizio dell’anno dopo esserci lasciata con Stella con cui era insieme da due anni, aveva iniziato una relazione con la stilista Sara Dinkin ma a quando pare la loro storia è finita quando è ricomparsa Stella. La Stewart ha voluto regalarsi questa breve vacanza dopo aver finito le riprese del film “Charlie’s Angels” insieme a Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks.

Kristen però, ha anche avuto relazioni maschili, la più famosa è di sicuro quella con il suo partner in Twilight, Robert Pattinson con cui si era lasciata dopo averlo tradito con Rupert Sanders, il regista di “Biancaneve e il cacciatore”.

All’epoca il regista era sposato con la modella Liberty Ross con cui aveva avuto anche due bambini ma si divise subito dopo che il tradimento venne alla luce.