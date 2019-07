Kristen Stewart, un topless per riconquistare la ex?

In estate, la Costiera Amalfitana, Capri e Ischia diventano la succursale di Hollywood. Tantissime sono le star che vengono a passare le vacanze o semplicemente a fare una gita nelle più belle acque del mediterraneo.

Anche Kristen Stewart non è da meno, e questi giorni sta veleggiando intorno alla Costiera Amalfitana a bordo di un bellissimo yacht insieme agli amici e alla sua ex fidanzata la modella Stella Maxwell. Le due sono state insieme per un paio di anni, e ultimamente al fianco di Kristen era stata vista la stilista Sara Dinkin. Ma ora in barca, tra topless e docce bollenti è in compagnia della sua ex.

Le due, in realtà erano state “avvistate” anche durante le sfilate di Parigi, ma non si erano fatte fotografare insieme. Che la vacanza sia un modo per riconquistarla? Questo non è dato saperlo al momento, e gli abbraccio che le due si scambiano potrebbero essere quelle di due amiche di lunga data. Insomma se sono rose, “rifioriranno”!